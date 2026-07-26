بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في حفل جماهيري ببيروت (فيديو)

Advertisement

أحيت الفنانة حفلاً جماهيرياً في ، مع الفنان السوري ، أطلت خلاله بإطلالة جريئة، وسط تفاعل لافت من الحضور.وقدمت هيفاء مجموعة من أشهر أغانيها، بينها "ما بضعفش" و"بدنا نروق" و"أنا هيفاء"، كما غنت للمرة الأولى على المسرح أغنيتها الجديدة "متسوبيشي".