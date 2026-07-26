بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في حفل جماهيري ببيروت (فيديو)

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A post shared by haifa wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)
A post shared by haifa wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)
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A post shared by People Arabia (@people.arabia)
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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
الديڤا #هيفاء_وهبي تغني خالدتها #بدي_عيش في #بيروت بحفل كامل العدد مع #الشامي وبإطلالة واستعراض ولا أجمل 👑✨🥰🔥
ما نصيبي احضرها يالله المرة الجاية 🥲 لأنو هيفا بلبنان غير 🌟 والله يلعن أبو الحروب #هيفاء_وهبي_في_بيروت pic.twitter.com/V9v5dFYAFc
— Ramy (@ramy_van_samer) July 25, 2026
الديڤا #هيفاء_وهبي تغني خالدتها #بدي_عيش في #بيروت بحفل كامل العدد مع #الشامي وبإطلالة واستعراض ولا أجمل 👑✨🥰🔥
ما نصيبي احضرها يالله المرة الجاية 🥲 لأنو هيفا بلبنان غير 🌟 والله يلعن أبو الحروب #هيفاء_وهبي_في_بيروت pic.twitter.com/V9v5dFYAFc