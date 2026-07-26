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المرأة

بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في حفل جماهيري ببيروت (فيديو)

Lebanon 24
26-07-2026 | 03:29
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بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في حفل جماهيري ببيروت (فيديو)
بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في حفل جماهيري ببيروت (فيديو) photos 0
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أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلاً جماهيرياً في بيروت، مع الفنان السوري الشامي، أطلت خلاله بإطلالة جريئة، وسط تفاعل لافت من الحضور.
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وقدمت هيفاء مجموعة من أشهر أغانيها، بينها "ما بضعفش" و"بدنا نروق" و"أنا هيفاء"، كما غنت للمرة الأولى على المسرح أغنيتها الجديدة "متسوبيشي".



وكانت هيفاء قد أحيت أخيراً حفلاً كامل العدد في الأردن ضمن جولتها الغنائية، وقدمت خلاله باقة من أعمالها، بينها "شو المطلوب" و"جاية من المستقبل".
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