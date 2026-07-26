حقائب "جيلي" في واجهة الإكسسوارات

تواصل موضة " " (Jelly) توسعها في عالم الأزياء، فبعد عودة الأحذية المصنوعة من هذه المادة اللامعة خلال المواسم الماضية، انتقلت الصيحة هذا الصيف إلى الإكسسوارات، لتصبح حقائب "جيلي" من أبرز اتجاهات الموضة في صيف 2026.

ورغم استمرار شعبية حقائب الرافيا والسلال المنسوجة، نجحت حقائب "جيلي" في حجز مكانها كخيار عملي وعصري يناسب الإطلالات اليومية، سواء للتوجه إلى التمارين الرياضية أو احتساء القهوة أو التنزه.

ويُعزى الانتشار السريع لهذا الاتجاه إلى الحقيبة الملونة التي أطلقتها Marks & Spencer، والتي حققت انتشاراً واسعاً على ، لتعيد إحياء الإكسسوارات المستوحاة من التسعينيات، على غرار موجة حقائب Trader Joe's الصغيرة التي لاقت رواجاً في العام الماضي.

كما تبنت علامات تجارية عالمية هذا الاتجاه، إذ أعادت دور أزياء مثل Chloé و وDiesel تقديم تصاميمها الشهيرة بخامات شفافة ولمسات لامعة، فيما قدمت علامات مثل Steve Madden وMelissa وTyler Ellis وDolce Vita نماذج جديدة بألوان زاهية وتصاميم عصرية.

وتتنوع التصاميم بين الحقائب الصغيرة، وحقائب الكتف، وحقائب اليد، إضافة إلى النماذج الشفافة والملونة، في انعكاس لاتجاه متزايد في عالم الموضة نحو الإطلالات المرحة والمستوحاة من الحنين إلى الماضي.