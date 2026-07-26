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المرأة

حقائب "جيلي" في واجهة الإكسسوارات

Lebanon 24
26-07-2026 | 23:00
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حقائب جيلي في واجهة الإكسسوارات
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تواصل موضة "جيلي" (Jelly) توسعها في عالم الأزياء، فبعد عودة الأحذية المصنوعة من هذه المادة اللامعة خلال المواسم الماضية، انتقلت الصيحة هذا الصيف إلى الإكسسوارات، لتصبح حقائب "جيلي" من أبرز اتجاهات الموضة في صيف 2026.

ورغم استمرار شعبية حقائب الرافيا والسلال المنسوجة، نجحت حقائب "جيلي" في حجز مكانها كخيار عملي وعصري يناسب الإطلالات اليومية، سواء للتوجه إلى التمارين الرياضية أو احتساء القهوة أو التنزه.

ويُعزى الانتشار السريع لهذا الاتجاه إلى الحقيبة الملونة التي أطلقتها Marks & Spencer، والتي حققت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعيد إحياء الإكسسوارات المستوحاة من التسعينيات، على غرار موجة حقائب Trader Joe's الصغيرة التي لاقت رواجاً في العام الماضي.

كما تبنت علامات تجارية عالمية هذا الاتجاه، إذ أعادت دور أزياء مثل Chloé وtory burch وDiesel تقديم تصاميمها الشهيرة بخامات شفافة ولمسات لامعة، فيما قدمت علامات مثل Steve Madden وMelissa وTyler Ellis وDolce Vita نماذج جديدة بألوان زاهية وتصاميم عصرية.

وتتنوع التصاميم بين الحقائب الصغيرة، وحقائب الكتف، وحقائب اليد، إضافة إلى النماذج الشفافة والملونة، في انعكاس لاتجاه متزايد في عالم الموضة نحو الإطلالات المرحة والمستوحاة من الحنين إلى الماضي.

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