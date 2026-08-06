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المرأة

قبل النوم...5 مشروبات طبيعية قد تساعد المرأة على تحسين جودة النوم

Lebanon 24
06-08-2026 | 16:00
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قبل النوم...5 مشروبات طبيعية قد تساعد المرأة على تحسين جودة النوم
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يرتفع هرمون الكورتيزول، المعروف باسم "هرمون التوتر"، بشكل طبيعي عند التعرض للضغوط اليومية، لكن استمرار ارتفاع مستوياته خلال ساعات المساء قد يجعل الاسترخاء أكثر صعوبة ويؤثر في جودة النوم. وإلى جانب العادات الصحية مثل تنظيم مواعيد النوم وتقليل استخدام الشاشات قبل الخلود إلى الفراش، يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساعد المرأة على تهدئة الجسم ودعم نوم أكثر راحة.

وفيما يلي خمسة مشروبات قد تكون مفيدة للاسترخاء قبل النوم:

شاي البابونج

يُعد شاي البابونج من أشهر المشروبات المرتبطة بالهدوء والاسترخاء، إذ يحتوي على مركب طبيعي يُعرف باسم "أبيجينين"، يرتبط بمستقبلات في الدماغ تساعد على تعزيز الشعور بالنعاس والراحة. كما أن النوم المنتظم والجيد يساهم في دعم التوازن الطبيعي لهرمون الكورتيزول في الجسم.

الحليب الدافئ

يُعتبر الحليب الدافئ خياراً تقليدياً شائعاً قبل النوم، لاحتوائه على حمض "التربتوفان" الذي يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما عنصران يساعدان في تنظيم المزاج ودورة النوم. كما يوفر الحليب الكالسيوم الذي يدعم إنتاج الميلاتونين.

شاي الأشواغاندا

تُصنف الأشواغاندا ضمن الأعشاب التي تساعد الجسم على التكيف مع التوتر والإجهاد. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناولها قد يساهم في تقليل مستويات الإجهاد ودعم توازن هرمون الكورتيزول، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغوط مستمرة.

شاي بلسم الليمون

ينتمي بلسم الليمون إلى عائلة النعناع، واشتهر منذ القدم بخصائصه المهدئة. وقد يساعد تناوله على تخفيف مشاعر القلق والتوتر وتعزيز نوم أكثر هدوءاً، مع بعض الدراسات التي تشير إلى دوره المحتمل في تحسين جودة النوم عند استخدامه بانتظام.

عصير الكرز الحامض

يحتوي عصير الكرز الحامض على كميات طبيعية من الميلاتونين، إضافة إلى مضادات الأكسدة، وقد أشارت أبحاث إلى إمكانية مساهمته في تحسين مدة النوم وجودته لدى بعض البالغين. وبما أن النوم الجيد يرتبط بتوازن هرمون الكورتيزول، فقد يكون هذا العصير خياراً مناسباً قبل النوم عند تناوله باعتدال.

ورغم فوائد هذه المشروبات المحتملة، يبقى الحفاظ على روتين نوم صحي وتقليل مصادر التوتر من أهم العوامل التي تساعد المرأة على الاسترخاء والحصول على نوم أفضل.

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