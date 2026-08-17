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المرأة

"كان في حاجات مضايقاني".. فنانة شهيرة تكشف عن خضوعها للتجميل

Lebanon 24
17-08-2026 | 07:05
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كان في حاجات مضايقاني.. فنانة شهيرة تكشف عن خضوعها للتجميل
كان في حاجات مضايقاني.. فنانة شهيرة تكشف عن خضوعها للتجميل photos 0
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كشفت الفنانة سلوى خطاب تفاصيل خضوعها أخيراً لإجراء تجميلي شمل شد الوجه والرقبة، إلى جانب إزالة مواد دهنية وتجميل الحاجبين والشفتين. 

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وظهرت سلوى خطاب في فيديو نشره طبيب التجميل محمد ضرغام عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، تحدثت خلاله عن تفاصيل الإجراء، قائلةً: "كان في حاجات مضايقاني، وكان عندي تكتلات دهنية في مناطق في وشي، وكان لازم الدكتور يفتح عشان يشيلها".

وأضافت: "سمعت عن الدكتور وأول ما شوفت شغله، أنا مبحبش تغيير الشكل، يعني لو فيه حاجة هعملها يكون شكلها طبيعي، مغيرش في شكلي، وهو حافظ على دا".

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