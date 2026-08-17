"كان في حاجات مضايقاني".. فنانة شهيرة تكشف عن خضوعها للتجميل

كشفت الفنانة تفاصيل خضوعها أخيراً لإجراء تجميلي شمل شد الوجه والرقبة، إلى جانب إزالة مواد دهنية وتجميل الحاجبين والشفتين.

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وظهرت سلوى خطاب في فيديو نشره طبيب التجميل عبر صفحته الشخصية في " "، تحدثت خلاله عن تفاصيل الإجراء، قائلةً: "كان في حاجات مضايقاني، وكان عندي تكتلات دهنية في مناطق في وشي، وكان لازم الدكتور يفتح عشان يشيلها".

وأضافت: "سمعت عن الدكتور وأول ما شوفت شغله، أنا مبحبش تغيير الشكل، يعني لو فيه حاجة هعملها يكون شكلها طبيعي، مغيرش في شكلي، وهو حافظ على دا".