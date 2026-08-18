6 أخطاء في العناية بالبشرة تفسد مكياج العروس قبل الزفاف

لا يبدأ المكياج المثالي يوم الزفاف، بل قبل ذلك بأسابيع وحتى أشهر. فحالة البشرة تلعب دورًا أساسيًا في طريقة تطبيق المكياج وثباته ومظهره النهائي. ولهذا، يحذّر خبراء المكياج والعناية بالبشرة من أخطاء شائعة تقع فيها العرائس أثناء التحضير للزفاف، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.

1. التعرّض للشمس من دون حماية

يُعد التعرض للشمس من الأمور التي يجب الانتباه إليها خلال الفترة التي تسبق الزفاف، خصوصًا مع السفر أو إقامة المناسبات الخارجية.

فالتسمير قد يؤدي إلى جفاف البشرة وتهيجها وتغيير لونها، ما يجعل من الصعب اختيار درجة كريم الأساس المناسبة وتحقيق تناسق بين لون الوجه والرقبة ومنطقة أعلى .

لذلك، يُنصح باستخدام واقٍ شمسي واسع الطيف سبق للبشرة أن اعتادت عليه، مع تجنب تجربة واقٍ جديد للمرة الأولى صباح الزفاف.

2. تجربة مستحضرات جديدة

رغبةً في الحصول على بشرة مثالية، قد تلجأ العروس إلى تجربة أقنعة أو سيرومات أو مكونات فعالة جديدة قبل موعد الزفاف.

لكن هذه الخطوة قد تأتي بنتيجة عكسية، إذ يمكن أن تسبب المنتجات الجديدة تهيجًا أو جفافًا أو ظهور حبوب مفاجئة.

والأفضل هو الالتزام بالمنتجات التي تعرف العروس مسبقًا أنها تناسب بشرتها، وعدم إدخال أي مستحضر جديد في الأيام الأخيرة.

3. الإفراط في التقشير والعلاجات

التقشير الكيميائي، وعلاجات البشرة المكثفة، والمكونات الفعالة مثل الريتينول والأحماض وفيتامين C، يمكن أن تكون مفيدة ضمن روتين مناسب، لكن استخدامها بكثرة أو للمرة الأولى قبل الزفاف قد يسبب مشكلات.

فالاحمرار والتقشر والجفاف قد تجعل تطبيق كريم الأساس غير متجانس، كما يمكن أن تزيد من وضوح ملمس البشرة.

ولهذا، يُفضّل إجراء العلاجات المكثفة قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل من موعد الزفاف، وعدم زيادة قوة أو وتيرة المنتجات التي تحتوي على مواد فعالة في الفترة الأخيرة.

4. الإفراط في استخدام منتجات العناية

زيادة عدد المنتجات لا تعني بالضرورة الحصول على بشرة أفضل.

فالجمع بين عدد كبير من السيرومات والأقنعة والمكونات الفعالة قد يؤدي إلى تهيج البشرة واضطراب حاجزها الطبيعي.

وفي الفترة التي تسبق الزفاف، يُنصح بالتركيز على روتين بسيط يتضمن التنظيف والترطيب والحفاظ على حاجز البشرة.

5. محاولة علاج المشكلات في اللحظة الأخيرة

قد تتحول حبة صغيرة أو بعض المسام المسدودة إلى مصدر قلق كبير للعروس، فتبدأ بتجربة علاجات ومنتجات مختلفة في وقت قصير.

لكن البشرة تحتاج إلى وقت للاستجابة للعلاجات، بينما قد تؤدي المحاولات العشوائية إلى تفاقم المشكلة وظهور المزيد من التهيج أو الحبوب.

وفي حال ظهور مشكلة مفاجئة، يُنصح باستشارة طبيب جلدية بدل تجربة حلول سريعة قد تجعل الوضع أسوأ.

6. إهمال النوم والترطيب والتغذية

العناية بالبشرة لا تتوقف عند المستحضرات. فالنوم، وشرب المياه، والتغذية المتوازنة، والتوتر، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في مظهر البشرة يوم الزفاف.

لذلك، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب المياه والاهتمام بالتغذية يساعد على تجهيز البشرة للمكياج.

متى تبدأ العروس التحضير؟

بحسب خبراء العناية بالبشرة، من الأفضل أن تبدأ الخطة قبل أشهر من الزفاف، وليس قبل أيام قليلة.

يمكن خلال الأشهر الأولى التركيز على مشكلات مثل حب الشباب والتصبغات وملمس البشرة، فيما يُفضّل قبل شهر تقريبًا الانتقال إلى روتين أكثر هدوءًا يركز على الترطيب واستعادة حاجز البشرة.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، ينبغي تجنب التجارب الجديدة والالتزام بالمنتجات المعتادة والعلاجات اللطيفة.

أما في الأيام القليلة التي تسبق الزفاف، فالقاعدة الأهم هي: لا جديد ولا علاجات قاسية.

فالهدف في يوم الزفاف هو الوصول إلى بشرة هادئة ومرطبة ومرتاحة، لتكون قاعدة مناسبة للمكياج وتساعده على الثبات والحفاظ على مظهره طوال ساعات الاحتفال.