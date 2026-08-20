تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

تفاصيل مثيرة للجدل في تشريح جثة مارلين مونرو .. هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
20-08-2026 | 20:00
A-
A+
تفاصيل مثيرة للجدل في تشريح جثة مارلين مونرو .. هذا ما تم كشفه
تفاصيل مثيرة للجدل في تشريح جثة مارلين مونرو .. هذا ما تم كشفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت وفاة النجمة الأمريكية مارلين مونرو، في 4 آب 1962، جدلًا واسعًا لا يزال مستمرًا حتى اليوم، رغم مرور عقود على رحيلها عن عمر ناهز 36 عامًا.
Advertisement

وعُثر على مارلين مونرو جثةً في منزلها بمدينة لوس أنجلوس، بعدما لاحظت مدبرة منزلها يونيس موراي ضوءًا أسفل باب غرفتها دون أن تتلقى ردًا منها. واستدعى الأمر طبيبها النفسي رالف غرينسون، الذي دخل الغرفة عبر النافذة، ليجدها مستلقية على وجهها فوق السرير ويدها على الهاتف.

وبحسب تفاصيل وردت في كتاب "محقق الوفيات في لوس أنجلوس: توماس نوغوتشي والموت في هوليوود"، فحص الطبيب الشرعي توماس نوغوتشي جسد مونرو بدقة؛ بحثًا عن آثار حقن أو إصابات، ولم يعثر على علامات تدل على حقن المخدرات.
إلا أن الفحص كشف عن وجود كدمات حديثة في منطقة الورك وأسفل الظهر، إلى جانب تغير لون بشرتها إلى الأزرق. كما لم يجد نوغوتشي آثارًا لحبوب منومة في معدتها، رغم أن مستويات بعض الأدوية المهدئة في جسدها كانت قاتلة.

وأظهرت التحقيقات النفسية أن مارلين كانت تعاني منذ سنوات اضطرابات نفسية ونوبات اكتئاب متكررة واضطرابات في النوم، وكانت تستخدم أدوية مهدئة بصورة منتظمة. كما أشارت التقارير إلى محاولات انتحار سابقة باستخدام هذه الأدوية.

وخلص مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إلى أن الوفاة كانت "انتحارًا محتملًا"، مرجحًا حدوثها بين الساعة 8:30 و10:30 مساءً.

ورغم ذلك، ظل نوغوتشي يطرح تساؤلات بشأن ملابسات الوفاة، خصوصًا في ظل غياب بعض التفاصيل المتعلقة بتحليل السموم وعدم العثور على الحبوب في المعدة. وأدى ذلك إلى انتشار نظريات مؤامرة اتُهمت جهات عدة بالتورط في موتها.
وفي عام 1982، أُعيد فتح ملف القضية للتحقق من احتمال وجود شبهة جنائية، لكن التحقيق لم يجد أدلة كافية تثبت تعرض مارلين مونرو للقتل، ليبقى سبب وفاتها الرسمي مصنفًا كـ"انتحار محتمل".
مواضيع ذات صلة
بعد نصر الله لماذا لم يعد الاختباء كافياً أمام إسرائيل؟ تفاصيل مثيرة تُكشف
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قصة "ثغرات" أربكت إسرائيل في لبنان.. تفاصيل مثيرة كشفتها الحرب
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اردوغان قدّم هدايا غير اعتيادية ومُثيرة للجدل لقادة الناتو!
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أسباب العطش المتكرر؟ تفاصيل تشرح
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 02:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة لوس أنجلوس

مكتب الطب الشرعي

مارلين مونرو

الطب الشرعي

لوس أنجلوس

الأمريكية

مكتب الطب

هوليوود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-08-20
Lebanon24
13:10 | 2026-08-20
Lebanon24
10:00 | 2026-08-20
Lebanon24
08:07 | 2026-08-20
Lebanon24
05:00 | 2026-08-20
Lebanon24
21:37 | 2026-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24