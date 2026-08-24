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متفرقات

سيرومات مكافحة التقدم بالعمر.. اليكم أبرز 5 مكونات

Lebanon 24
24-08-2026 | 23:00
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سيرومات مكافحة التقدم بالعمر.. اليكم أبرز 5 مكونات
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تجاوزت سيرومات مكافحة علامات التقدم بالعمر المكونات التقليدية المعتادة، لتشهد صدارة تقنيات ومواد جديدة ضمن روتين العناية بالبشرة، حيث يؤكد أطباء الجلدية أن الفعالية الحقيقية تعتمد على التركيبة العلمية وملاءمتها لنوع البشرة وليس السعر أو الرائجة التسويقية.

وفيما يلي أبرز المكونات التي تتصدر المشهد:

الريتينويدات: لا تزال مشتقات فيتامين "أ" تتصدر الخيارات للتعامل مع الخطوط الدقيقة وملمس الجلد، وتحديداً صيغة (Retinal) الأقوى من الريتينول والأقل حدة من الوصفات الطبية.
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مكون (PDRN): مادة مستوحاة من أجزاء دنا (DNA) السلمون، واكتسبت شهرة واسعة في دعم مرونة البشرة ومنحها مظهراً مشدوداً وحيوياً.

الإكسوسومات: تمثل الجيل الجديد في العلاجات التجديدية، وتحديداً تلك المشتقة من الصفائح الدموية لترميم ملمس البشرة ومظهرها العام.

الببتيدات: تواصل حضورها الأساسي لتعزيز تماسك البشرة ومحاربة فقدان المرونة، لا سيما عند دمجها مع النياسيناميد والمقشرات اللطيفة.

حمض الهيالورونيك والترطيب: يظل الترطيب ودعم حاجز البشرة عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتفادي جفاف أو تحسس الجلد الناتج عن استخدام المواد الفعالة القوية.
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