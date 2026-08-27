بيونسيه تتبرع بمليون دولار لمتضرري زلزال كولومبيا

أعلنت النجمة الأميركية بيونسيه تبرعها بمبلغ مليون دولار من أموالها الخاصة لدعم جهود الإغاثة في ، عقب الزلزال الذي ضرب منطقة تشوكو في 10 آب.

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بحسب بيان صادر عن شركة Parkwood Entertainment، سيخصص التبرع لتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الإسكان للسكان في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة.



ويأتي تبرع بيونسيه في ظل استمرار عمليات الاستجابة الإنسانية للكارثة، التي خلفت خسائر بشرية ومادية واسعة في غرب كولومبيا، وكانت تشوكو من بين المناطق الأكثر تضرراً، في ظل طبيعتها الجغرافية والبنية التحتية المحدودة فيها.



وشجعت Parkwood Entertainment القادرين على المساعدة على تقديم الدعم عبر منظمتَي Food For the Poor وWorld Central Kitchen، للمساهمة في إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين.

وبحسب أحدث الأرقام التي نقلتها وكالة Associated Press، أسفر الزلزال عن وفاة 312 شخصاً وتدمير نحو 29 ألف منزل، فيما أفاد بأن نحو 69 ألف شخص في تشوكو تعرضوا للضرر أو النزوح، أي ما يقارب 10% من سكان المنطقة.