بيونسيه تتبرع بمليون دولار لمتضرري زلزال كولومبيا

أعلنت النجمة الأميركية بيونسيه تبرعها بمبلغ مليون دولار من أموالها الخاصة لدعم جهود الإغاثة في كولومبيا
، عقب الزلزال الذي ضرب منطقة تشوكو في 10 آب.
بحسب بيان صادر عن شركة Parkwood Entertainment، سيخصص التبرع لتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الإسكان للسكان في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة.
ويأتي تبرع بيونسيه في ظل استمرار عمليات الاستجابة الإنسانية للكارثة، التي خلفت خسائر بشرية ومادية واسعة في غرب كولومبيا، وكانت تشوكو من بين المناطق الأكثر تضرراً، في ظل طبيعتها الجغرافية والبنية التحتية المحدودة فيها.
وشجعت Parkwood Entertainment القادرين على المساعدة على تقديم الدعم عبر منظمتَي Food For the Poor وWorld Central Kitchen، للمساهمة في إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين.
وبحسب أحدث الأرقام التي نقلتها وكالة Associated Press، أسفر الزلزال عن وفاة 312 شخصاً وتدمير نحو 29 ألف منزل، فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
بأن نحو 69 ألف شخص في تشوكو تعرضوا للضرر أو النزوح، أي ما يقارب 10% من سكان المنطقة.
وتنضم بيونسيه إلى مجموعة من الفنانين الذين أعلنوا دعمهم لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال.
وكانت النجمة الكولومبية شاكيرا
قد زارت منطقة تشوكو والتقت مسؤولين محليين للوقوف على تداعيات الكارثة، قبل أن تعلن التزامات مالية للمساعدة في إعادة بناء المدارس المتضررة ودعم عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة.
وتشمل المساهمات المعلنة 500 ألف دولار من صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، و500 ألف دولار من صندوق Live Nation لمطابقة التبرع، إضافة إلى 250 ألف دولار من CAF، ليصل إجمالي المبلغ إلى 1.25 مليون دولار.
وأكدت شاكيرا أن المدارس تمنح الأطفال الاستقرار والروتين اللذين يحتاجون إليهما بشدة بعد الكوارث
، مشددة على أن تشوكو وكولومبيا ليستا وحدهما في مواجهة تداعيات الزلزال.