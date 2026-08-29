تايلور سويفت تتبرع بـ50 ألف دولار لأم أنقذت شخصاً من حادث

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وبحسب "Rolling Stone"، قُدّم التبرع عبر صفحة "GoFundMe" أُنشئت لمساعدة آشلي تاونتون وزوجها وأطفالهما الثلاثة على تغطية نفقات الحياة اليومية، حتى تتمكن العائلة من التركيز على رحلة علاجها.وتقول صفحة التبرعات إن تاونتون شاهدت شخصاً يحتاج إلى مساعدة بعد حادث سير، فتوقفت خلال عاصفة مطرية قوية لتقديم . ووصف زوجها جو ما فعلته بأنها كانت "تتصرف كعادتها"، في إشارة إلى مبادرتها الدائمة لمساعدة الآخرين.وأثناء وجودها في موقع الحادث، انزلقت سيارة أخرى بسبب المياه المتجمعة واتجهت نحو الموجودين. وتمكنت تاونتون من دفع أحد الأشخاص بعيداً عن الخطر، لكنها أصيبت هي بالسيارة.وخضعت تاونتون حتى الآن لعمليتين جراحيتين كبيرتين، فيما لا تزال أمامها عمليات أخرى وفترة تعافٍ طويلة.وظهرت رسالة باسم سويفت في قسم التعليقات على صفحة التبرعات، جاء فيها: "أتمنى لك أفضل تعافٍ ممكن، وأرسل الحب لعائلتك".وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها سويفت تبرعات إنسانية. فقد سبق أن دعمت عدداً من المبادرات الخيرية، كما ذكرت "Rolling Stone" أن سويفت وزوجها كيلسي تبرعا مؤخراً بمبلغ كبير لعدد من الجمعيات الخيرية في .