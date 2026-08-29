6 صيحات ستسيطر على خريف وشتاء 2026

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الصيحة الأولى هي البلاشر الخفيف جداً. فبعد هيمنة الخدود الوردية القوية على منصات التواصل وحقائب المكياج، ظهرت العارضات في عروض مثل " " و"Fendi" و"Altuzarra" بلمسة وردية ناعمة بالكاد تُرى، كأنها احمرار طبيعي بعد نزهة باردة في أول أيام الخريف. الفكرة هنا ليست نحت الوجه بالبلاشر، بل منحه دفئاً هادئاً وطبيعياً.في الشعر، يبدو أن عصر القصّات القصيرة و"البوب" يتراجع قليلاً. الصيحة المقبلة هي الشعر جداً، بأطوال تلامس الخصر، مع تموجات طبيعية أو ضفائر خفيفة. في عروض "Chloé" و"Acne Studios" و"Holzweiler"، كان التركيز واضحاً على إبراز ملمس الشعر الحقيقي، لا إخفائه. الشعر يبدو كأنه مرّ بالهواء والشمس والرطوبة، لا كأنه خرج للتو من صالون.أما المكياج، فيشهد عودة قوية لظلال العيون. بعد مواسم من الجفون العارية والرموش شبه غير المرئية، حضرت الألوان اللامعة والمعدنية بقوة. الفضي الهولوغرافي ظهر في " "، والبنفسجي المعدني في "Carolina Herrera"، فيما استخدمت "Acne Studios" ألواناً حادة مثل الأخضر التفاحي والأزرق الكهربائي. الرسالة واضحة: حان وقت إخراج علب ظلال العيون من الأدراج.الأظافر أيضاً استعادت حضورها. فبدلاً من الطلاء الشفاف أو الوردي الخفيف، عادت النقوش، واللمعان، والألوان الجريئة. ظهرت الأظافر الطويلة بشكل اللوز مع رسومات "aura" وفرنش معكوس في عروض "Christian Cowan" و"Harris Reed"، بينما حضر الأزرق القوي في "Proenza Schouler". أما "Chanel" فذهبت نحو أظافر مستوحاة من ألوان الحشرات والفراشات، بلمعان قزحي يمنح الأظافر طابعاً خيالياً.الصيحة الأسهل للتطبيق هي تغيير فرق الشعر. فبدلاً من الفرق الوسطي الذي سيطر طويلاً، عادت الفرقات الجانبية العميقة والغرّة المنسدلة على جانب الوجه. ظهرت هذه الإطلالة في عروض "Victoria Beckham" و"Christian " و"Sandy Liang"، وهي لا تحتاج أكثر من مشط وقليل من التثبيت، لكنها تغيّر شكل الوجه فوراً وتمنح الشعر الخفيف حجماً إضافياً.وأخيراً، يعود مكياج العيون الدخاني بقوة. لكنه لا يأتي بلون واحد فقط. في عروض هذا الموسم، ظهر بألوان داكنة ومتنوعة: أخضر رمادي، أزرق ليلي، بني محروق، وكحل أسود ملطخ بأسلوب جريء. في "Prada"، كانت الإطلالة أكثر حدة، بينما جاءت في "Rabanne" أكثر نعومة وكأنها طبقة مائية من اللون حول .