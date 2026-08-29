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المرأة

6 صيحات ستسيطر على خريف وشتاء 2026

Lebanon 24
29-08-2026 | 09:37
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6 صيحات ستسيطر على خريف وشتاء 2026
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بعد مواسم طويلة من المكياج الهادئ، والأظافر شبه العارية، والرموش الخفيفة، يبدو أن منصات خريف وشتاء 2026 أعادت فتح الباب أمام الجرأة. فبحسب "Who What Wear"، لم يعد الجمال يدور فقط حول الإطلالة الطبيعية، بل حول العودة إلى اللعب بالألوان، والملمس، والتفاصيل الواضحة في الشعر والمكياج والأظافر.

الصيحة الأولى هي البلاشر الخفيف جداً. فبعد سنوات من هيمنة الخدود الوردية القوية على منصات التواصل وحقائب المكياج، ظهرت العارضات في عروض مثل "victoria beckham" و"Fendi" و"Altuzarra" بلمسة وردية ناعمة بالكاد تُرى، كأنها احمرار طبيعي بعد نزهة باردة في أول أيام الخريف. الفكرة هنا ليست نحت الوجه بالبلاشر، بل منحه دفئاً هادئاً وطبيعياً.
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A collage of minimal blusher looks from the AW26 runways


في الشعر، يبدو أن عصر القصّات القصيرة و"البوب" يتراجع قليلاً. الصيحة المقبلة هي الشعر الطويل جداً، بأطوال تلامس الخصر، مع تموجات طبيعية أو ضفائر خفيفة. في عروض "Chloé" و"Acne Studios" و"Holzweiler"، كان التركيز واضحاً على إبراز ملمس الشعر الحقيقي، لا إخفائه. الشعر يبدو كأنه مرّ بالهواء والشمس والرطوبة، لا كأنه خرج للتو من صالون.
A collage of very long hair looks from the AW26 runways


أما المكياج، فيشهد عودة قوية لظلال العيون. بعد مواسم من الجفون العارية والرموش شبه غير المرئية، حضرت الألوان اللامعة والمعدنية بقوة. الفضي الهولوغرافي ظهر في "chanel"، والبنفسجي المعدني في "Carolina Herrera"، فيما استخدمت "Acne Studios" ألواناً حادة مثل الأخضر التفاحي والأزرق الكهربائي. الرسالة واضحة: حان وقت إخراج علب ظلال العيون من الأدراج.
A collage of bold eyeshadow looks from the AW26 runways


الأظافر أيضاً استعادت حضورها. فبدلاً من الطلاء الشفاف أو الوردي الخفيف، عادت النقوش، واللمعان، والألوان الجريئة. ظهرت الأظافر الطويلة بشكل اللوز مع رسومات "aura" وفرنش معكوس في عروض "Christian Cowan" و"Harris Reed"، بينما حضر الأزرق القوي في "Proenza Schouler". أما "Chanel" فذهبت نحو أظافر مستوحاة من ألوان الحشرات والفراشات، بلمعان قزحي يمنح الأظافر طابعاً خيالياً.
A collage of nail art looks from the AW26 runways


الصيحة الأسهل للتطبيق هي تغيير فرق الشعر. فبدلاً من الفرق الوسطي الذي سيطر طويلاً، عادت الفرقات الجانبية العميقة والغرّة المنسدلة على جانب الوجه. ظهرت هذه الإطلالة في عروض "Victoria Beckham" و"Christian dior" و"Sandy Liang"، وهي لا تحتاج أكثر من مشط وقليل من التثبيت، لكنها تغيّر شكل الوجه فوراً وتمنح الشعر الخفيف حجماً إضافياً.
A collage of side parting hairstyle looks from the AW26 runways


وأخيراً، يعود مكياج العيون الدخاني بقوة. لكنه لا يأتي بلون واحد فقط. في عروض هذا الموسم، ظهر بألوان داكنة ومتنوعة: أخضر رمادي، أزرق ليلي، بني محروق، وكحل أسود ملطخ بأسلوب جريء. في "Prada"، كانت الإطلالة أكثر حدة، بينما جاءت في "Rabanne" أكثر نعومة وكأنها طبقة مائية من اللون حول العين.
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