بالصور.. ملكة جمال ظهرت بأكياس قمامة

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أمريكا 2026 تكشف سبب ظهورها بأكياس القمامة في - صورة 1" style="width: 100%; height: 100%;" /> أمريكا 2026 تكشف سبب ظهورها بأكياس القمامة في - صورة 1" style="width: 100%; height: 100%;" />

فاجأت جستس متابعينها بأكياس القمامة التي حملتها في أمتعة عادية، حيث كانت تهدف إلى إيصال رسالة أرادت من خلالها تسليط الضوء على معاناة الأطفال في منظومة الرعاية.وأوضحت فرجينيا أن بعض هؤلاء الأطفال يضعون ملابسهم ومقتنياتهم في أكياس قمامة عند انتقالهم بين المنازل، لذلك اختارت خوض التجربة نفسها خلال توجهها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال 2026.ونشرت كيلي، البالغة 31 عاماً، صورة من المطار ظهرت فيها إلى جانب حقائبها وأكياس القمامة. وهي أم حاضنة ومؤسسة منظمة "Foster Footprints" المعنية بدعم الشباب في منظومة الرعاية، وتتولى مع زوجها رعاية شقيقين.وخلال المسابقة التي أقيمت في ميامي في 27 آب، فازت كيلي بالتاج، لتصبح أول أم وأول امرأة متزوجة تحصد لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.