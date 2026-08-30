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المرأة

بالصور.. ملكة جمال ظهرت بأكياس قمامة

Lebanon 24
30-08-2026 | 00:51
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بالصور.. ملكة جمال ظهرت بأكياس قمامة
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فاجأت جستس كيلي متابعينها بأكياس القمامة التي حملتها في مطار ميامي أمتعة عادية، حيث كانت تهدف إلى إيصال رسالة أرادت من خلالها تسليط الضوء على معاناة الأطفال في منظومة الرعاية.
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وأوضحت ملكة جمال فرجينيا أن بعض هؤلاء الأطفال يضعون ملابسهم ومقتنياتهم في أكياس قمامة عند انتقالهم بين المنازل، لذلك اختارت خوض التجربة نفسها خلال توجهها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة 2026.
ملكة جمال <a class='entities-links' href='/entity/1083968113/أمريكا/ar/1?utm_term=PublicFigures-أمريكا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-أمريكا&id=14792&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=أمريكا 2026 تكشف سبب ظهورها بأكياس القمامة في المطار - صورة 1" style="width: 100%; height: 100%;" />


ونشرت كيلي، البالغة 31 عاماً، صورة من المطار ظهرت فيها إلى جانب حقائبها وأكياس القمامة. وهي أم حاضنة ومؤسسة منظمة "Foster Footprints" المعنية بدعم الشباب في منظومة الرعاية، وتتولى مع زوجها رعاية شقيقين.
ملكة جمال أمريكا 2026 تكشف سبب ظهورها بأكياس القمامة في المطار - صورة 2


وخلال المسابقة التي أقيمت في ميامي في 27 آب، فازت كيلي بالتاج، لتصبح أول أم وأول امرأة متزوجة تحصد لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.
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