استعرضت خاتم الألماس.. ابنة سيلفستر ستالون تعلن خطوبتها في عيد ميلادها الثلاثين (صور)

وقد كشفت صوفيا وشقيقتها سيستين في بودكاست "Unwaxed" عن رعب العرسان المحتملين من والدهما، مؤكدتين قدرته الخارقة على تقييم أي شاب خلال دقائق، لدرجة أن نجم كان يتولى أحياناً صياغة رسائل الانفصال النصية نيابة عنهن. ولهذا، يُعد ارتقاء مايكل من مرتبة الحبيب إلى خطيب رسمي دليلاً قاطعاً على نجاحه في كسب ثقة أحد أصعب الآباء في هوليوود.واستعرضت الشابة من خلال الصور خاتم خطوبتها الفخم، وهو أحد أبرز التفاصيل التي جذبت اهتمام الجمهور، إذ حرصت صوفيا على إظهاره في الصور الرسمية التي أعلنت من خلالها الخبر، وهو من الألماس بحجر كبير الحجم، ولكن، حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن وزن الماسة وسعر الخاتم أو اسم دار المجوهرات التي صممته.وتُظهر الصور خاتماً لافتاً، وقد حرصت صوفيا على إبراز المجوهرات خلال لحظة إعلانها الرسمي عن الخطوبة، وبدا النجم العالي في الصور في غاية الحماسة والفرح، لا سيما وأن علاقته مميزة واستثنائية ببناته .أما إطلالتها، فإختارت فستاناً منسجماً مع الطابع الرومانسي والعائلي للمناسبة، وجاء باللون الأبيض اللؤلؤي بتصميم ضق وقصير بفتحة مربعة واسعة عند منطقة مع حمالات عريضة وتميز بقماشه البراق الذي أضاف لمسة من الفخامة والخصوصية الى اطلالة العروس النهائية. وقد نسقت الفستان بأسلوب مينيمالي ناعم وتزينت بمجوهرات ذهبية رقيقة في يديها.وتملك صوفيا أصلًا خلفية قوية في عالم الموضة، فقد تخرجت من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2019 بتخصص تصميم الأزياء، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بإطلالاتها ومشاركاتها في الفعاليات المتعلقة بالأزياء.صوفيا روز ستالون هي الابنة الكبرى لسيلفستر ستالون وجينيفر فلافين. ولدت في 27 آب 1996، وبذلك أتمت عامها الثلاثين بالتزامن مع إعلان خطوبتها. ولا تقتصر شهرتها على كونها ابنة أحد أشهر نجوم السينما في العالم، فقد بنت لنفسها حضوراً خاصاً في مجالات الموضة والإعلام والإنتاج. وبعد تخرجها من جامعة جنوب كاليفورنيا، شاركت مع شقيقتها سيستين في تقديم بودكاست "Unwaxed"، كما اهتمت بمشاريع مرتبطة بالكتب والموضة والإنتاج التلفزيوني.