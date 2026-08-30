تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

استعرضت خاتم الألماس.. ابنة سيلفستر ستالون تعلن خطوبتها في عيد ميلادها الثلاثين (صور)

Lebanon 24
30-08-2026 | 03:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
استعرضت خاتم الألماس.. ابنة سيلفستر ستالون تعلن خطوبتها في عيد ميلادها الثلاثين (صور)
استعرضت خاتم الألماس.. ابنة سيلفستر ستالون تعلن خطوبتها في عيد ميلادها الثلاثين (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتفلت صوفيا روز ستالون، الابنة الكبرى للنجم العالمي سيلفستر ستالون، بعيد ميلادها الثلاثين بإعلان خطوبتها من مايكل شيهان.

Advertisement
ونشرت صوفيا عبر "إنستغرام" صوراً من عرض الزواج الذي أقيم في 27 آب، وسط الشموع والورود البيضاء، وظهرت خلالها وهي تستعرض خاتماً من الألماس، معلقة: "إلى الأبد مع أفضل صديق لي".


وشارك ستالون صوراً من المناسبة برفقة زوجته جينيفر فلافين والعروس وخطيبها، وكتب: "نحن سعداء للغاية بخطوبة ابنتنا صوفيا من مايكل".

وتخرجت صوفيا من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2019 بتخصص تصميم الأزياء، وتقدم مع شقيقتها سيستين بودكاست "Unwaxed"، كما شاركت عائلتها في برنامج الواقع "The Family Stallone".
 
 وقد كشفت صوفيا وشقيقتها سيستين في بودكاست "Unwaxed" عن رعب العرسان المحتملين من والدهما، مؤكدتين قدرته الخارقة على تقييم أي شاب خلال دقائق، لدرجة أن نجم هوليوود كان يتولى أحياناً صياغة رسائل الانفصال النصية نيابة عنهن. ولهذا، يُعد ارتقاء مايكل من مرتبة الحبيب إلى خطيب رسمي دليلاً قاطعاً على نجاحه في كسب ثقة أحد أصعب الآباء في هوليوود.


خاتم الخطوبة قطعة لافتة من الألماس

واستعرضت الشابة من خلال الصور خاتم خطوبتها الفخم، وهو أحد أبرز التفاصيل التي جذبت اهتمام الجمهور، إذ حرصت صوفيا على إظهاره في الصور الرسمية التي أعلنت من خلالها الخبر، وهو من الألماس بحجر كبير الحجم، ولكن، حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن وزن الماسة وسعر الخاتم أو اسم دار المجوهرات التي صممته.

وتُظهر الصور خاتماً لافتاً، وقد حرصت صوفيا على إبراز المجوهرات خلال لحظة إعلانها الرسمي عن الخطوبة، وبدا النجم العالي في الصور في غاية الحماسة والفرح، لا سيما وأن علاقته مميزة واستثنائية ببناته .

 أما إطلالتها، فإختارت فستاناً منسجماً مع الطابع الرومانسي والعائلي للمناسبة، وجاء باللون الأبيض اللؤلؤي بتصميم ضق وقصير بفتحة مربعة واسعة عند منطقة الصدر مع حمالات عريضة وتميز بقماشه البراق الذي أضاف لمسة من الفخامة والخصوصية الى اطلالة العروس النهائية. وقد نسقت الفستان بأسلوب مينيمالي ناعم وتزينت بمجوهرات ذهبية رقيقة في يديها.

وتملك صوفيا أصلًا خلفية قوية في عالم الموضة، فقد تخرجت من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2019 بتخصص تصميم الأزياء، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بإطلالاتها ومشاركاتها في الفعاليات المتعلقة بالأزياء.

من هي صوفيا ستالون؟
 صوفيا روز ستالون هي الابنة الكبرى لسيلفستر ستالون وجينيفر فلافين. ولدت في 27 آب  1996، وبذلك أتمت عامها الثلاثين بالتزامن مع إعلان خطوبتها. ولا تقتصر شهرتها على كونها ابنة أحد أشهر نجوم السينما في العالم، فقد بنت لنفسها حضوراً خاصاً في مجالات الموضة والإعلام والإنتاج. وبعد تخرجها من جامعة جنوب كاليفورنيا، شاركت مع شقيقتها سيستين في تقديم بودكاست "Unwaxed"، كما اهتمت بمشاريع مرتبطة بالكتب والموضة والإنتاج التلفزيوني.
 
مواضيع ذات صلة
في عيد ميلادها.. فنانة شهيرة تُعلن خطوبتها وهذه هوية العريس (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاتم تُقدَّر قيمته بمليون دولار... مغنية شهيرة تعلن خطوبتها من لاعب كرة قدم معروف (صور)
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس يعلن ميلاد ابنه الرابع
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. فنانة سورية تُعلن خطوبتها وهذه هوية عريسها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

كاليفورنيا

هوليوود

الرومان

التزام

مايكل

الصدر

رومان

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-08-30
Lebanon24
05:50 | 2026-08-30
Lebanon24
04:49 | 2026-08-30
Lebanon24
04:00 | 2026-08-30
Lebanon24
03:32 | 2026-08-30
Lebanon24
00:51 | 2026-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24