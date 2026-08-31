استدرجاها وقيداها وأضرما النار في جسدها... وفاة مؤثرة شهيرة عن عمر 28 عامًا (صورة)

توفيت المؤثرة مانجيت كاور، البالغة 28 عامًا، في مدينة شانديغار، متأثرة بإصابات خطيرة أصيبت بها قبل نحو شهرين، إثر تعرضها للاختطاف والاعتداء وإضرام النار في جسدها.

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وتعود الحادثة إلى 3 الماضي، عندما استُدرجت كاور، بحسب بلاغ تقدمت به والدتها، للقاء شخصين تعرفهما، يُدعيان "شوبي" و"بيندا"، قرب أحد المتاجر في شانديغار.

ووفق موقع "NDTV" ، أجبر المشتبه بهما كاور على ركوب سيارة واقتاداها إلى منطقة "موريندا" في مقاطعة روبناغار بولاية البنجاب، حيث اعتديا عليها وقيّداها إلى شجرة توت، قبل إشعال النار في جسدها.

ووصل أحد أصدقائها إلى المكان وتمكن من إخماد النيران باستخدام غطاء، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث بقيت لأسابيع في غيبوبة جراء إصابتها بحروق طالت 50% من جسدها.

وفي آب، استعادت كاور وعيها لفترة وجيزة وروت لعائلتها تفاصيل الاعتداء، إلا أن حالتها تدهورت لاحقًا وفارقت الحياة، تاركة طفلًا يبلغ 7 سنوات.

وتواصل الشرطة الهندية عمليات البحث عن المتهمين الفارين، كما تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.





وسُجلت قضية تتضمن تهم الاختطاف والقتل العمد والتآمر الجنائي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف دوافع الجريمة.



