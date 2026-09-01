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المرأة

بعد الولادة...7 نصائح لفقدان الوزن بطريقة آمنة

Lebanon 24
01-09-2026 | 14:00
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لا تُعد خسارة الوزن بعد الولادة عملية تقليدية لإنقاص الوزن، إذ يحتاج جسم الأم أولاً إلى التعافي من آثار الحمل والولادة، وسط تغيرات هرمونية وقلة النوم ومتطلبات الرضاعة والعناية بالرضيع.

ونقل موقع «أونلي ماي هيلث» عن الدكتورة بوجا ثوكرا، مديرة قسم أمراض النساء والتوليد في مجموعة مستشفيات كلاودناين بالهند، أن التركيز بعد الولادة يجب أن يكون على التعافي أولاً، قبل البدء بخفض الدهون أو السعرات الحرارية.
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وأوضحت ثوكرا أن اتباع حميات منخفضة السعرات في وقت مبكر قد يبطئ عملية التعافي، وقد يؤثر في إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات، خصوصاً بعد الولادة القيصرية.

وأشارت إلى أن الرضاعة الطبيعية ترفع احتياجات الجسم من الطاقة، وقد تحتاج الأم إلى نحو 300 إلى 500 سعرة حرارية إضافية يومياً، مع اختلاف الاحتياجات بحسب عمر الطفل وعدد مرات الرضاعة وطبيعتها.

كما نصحت بالاهتمام بتناول البروتين وتوقيته، خصوصاً بالقرب من أوقات الرضاعة، والاحتفاظ بوجبات خفيفة غنية بالبروتين لتجنب تناول الأطعمة السكرية عند الشعور بالجوع.

وأكدت أن النوم يلعب دوراً مهماً في التحكم بالوزن، موضحة أن الحرمان المزمن من النوم قد يؤثر في هرمونات الجوع والشبع ويرفع مستويات هرمون التوتر، ما قد يجعل فقدان الدهون أكثر صعوبة. ونصحت بالحصول على فترة نوم متواصلة من 3 إلى 4 ساعات متى أمكن.

وفي ما يتعلق بالنشاط البدني، دعت ثوكرا إلى التركيز أولاً على استعادة قوة عضلات قاع الحوض وعضلات الجذع، قبل الانتقال تدريجياً إلى تمارين المشي والكارديو، مشيرة إلى أن الأسابيع الأربعة إلى الستة الأولى يمكن أن تركز على تمارين البطن وقاع الحوض والتنفس.

وحذرت من تجاهل اضطرابات الغدة الدرقية في حال تعطل فقدان الوزن، إذ قد يؤدي التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة إلى زيادة الوزن وصعوبة فقدانه، إلى جانب التعب وتغيرات المزاج.

وشددت على ضرورة التمييز بين الوزن الناتج عن الحمل والدهون الزائدة، إذ يفقد الجسم جزءاً من الوزن بشكل طبيعي خلال الأسابيع الأولى نتيجة التخلص من السوائل والتغيرات التي طرأت أثناء الحمل، لذلك لا يُنصح باتباع حميات قاسية قبل منح الجسم الوقت الكافي للتعافي.
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