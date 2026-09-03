فك حاد.. هل الفيلر هو الحل؟

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يشير أطباء الجلدية إلى أن سعي النساء المتزايد للحصول على خط فك حاد ومحدد، متأثرًا بصور المشاهير وصيحات ، قد يدفع إلى اللجوء سريعًا إلى والإجراءات التجميلية، رغم أن فقدان تحديد الفك قد يكون ناتجًا عن أسباب مختلفة تتطلب علاجات مختلفة.ويؤكد الخبراء أن الخطوة الأولى لا تتمثل في اختيار الإجراء التجميلي، بل في تحديد سبب المشكلة؛ فقد يكون السبب ضعف بنية الذقن أو الفك، أو ترهل الجلد، أو تراكم الدهون أسفل الذقن.وبينما قد يكون الفيلر مناسبًا في بعض الحالات، يمكن أن تكون علاجات مثل HIFU، والترددات الراديوية، ومحفزات الكولاجين أو تقليل الدهون أكثر ملاءمة في حالات أخرى.ويحذّر الأطباء من مطاردة مظهر الـ«Snatched» المبالغ فيه، مؤكدين أن الفك الجميل هو المتناسق مع ملامح الوجه، لا الذي يبدو وكأنه أُضيف إليه.