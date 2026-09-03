تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

فك حاد.. هل الفيلر هو الحل؟

Lebanon 24
03-09-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فك حاد.. هل الفيلر هو الحل؟
فك حاد.. هل الفيلر هو الحل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشير أطباء الجلدية إلى أن سعي النساء المتزايد للحصول على خط فك حاد ومحدد، متأثرًا بصور المشاهير وصيحات مواقع التواصل الاجتماعي، قد يدفع إلى اللجوء سريعًا إلى الفيلر والإجراءات التجميلية، رغم أن فقدان تحديد الفك قد يكون ناتجًا عن أسباب مختلفة تتطلب علاجات مختلفة.
Advertisement

ويؤكد الخبراء أن الخطوة الأولى لا تتمثل في اختيار الإجراء التجميلي، بل في تحديد سبب المشكلة؛ فقد يكون السبب ضعف بنية الذقن أو الفك، أو ترهل الجلد، أو تراكم الدهون أسفل الذقن.

وبينما قد يكون الفيلر مناسبًا في بعض الحالات، يمكن أن تكون علاجات مثل HIFU، والترددات الراديوية، ومحفزات الكولاجين أو تقليل الدهون أكثر ملاءمة في حالات أخرى.

ويحذّر الأطباء من مطاردة مظهر الـ«Snatched» المبالغ فيه، مؤكدين أن الفك الجميل هو المتناسق مع ملامح الوجه، لا الذي يبدو وكأنه أُضيف إليه.
مواضيع ذات صلة
بعد إغلاق مضيق باب المندب... هل يكون ميناء "بربرة" الحلّ؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمشاط قرن الجاموس.. هل هي الحل السحري لتساقط الشعر؟
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتراضي.. موناكو يعلن فك الارتباط بالفرنسي بوغبا
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: نفضل الحل الدبلوماسي مع تركيا
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

شاهي

كولا

تيار

زايد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2026-09-03
Lebanon24
08:32 | 2026-09-03
Lebanon24
07:32 | 2026-09-03
Lebanon24
04:50 | 2026-09-03
Lebanon24
02:49 | 2026-09-03
Lebanon24
23:00 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24