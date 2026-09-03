في نيويورك... رحيل أيقونة الحركة النسوية

توفيت الكاتبة والناشطة النسوية الأميركية غلوريا ستاينم، عن عمر 92 عاماً، بعد مسيرة طويلة أصبحت خلالها واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المرأة والمساواة.

وعُرفت ستاينم بقدرتها على الجمع بين الصراحة والحدة وخفة الظل، وتركت عبر مقابلاتها ومراسلاتها مع صحفيي وكالة «أسوشييتد برس» مجموعة من العبارات التي عكست مواقفها من النسوية وحقوق المرأة والديمقراطية.

وأكدت ستاينم أن التمييز على أساس الجنس «ليس أمراً حتمياً»، معتبرة أن حرية الإنجاب، بما تشمل من حق المرأة في اتخاذ قرارها بشأن الإنجاب وجسدها، يمكن أن تساهم في عكس هذا الواقع.

وفي حديثها عن حقوق الإجهاض، رفضت وصف أي شخص بأنه «مؤيد للإجهاض»، وقالت إن القضية الأساسية تتمثل في تحديد الجهة التي تتخذ القرار: المرأة وطبيبها أم الحكومة. كما شددت، عقب قرار المحكمة الأميركية إلغاء حق الإجهاض الدستوري في قضية «رو ضد ويد»، على أن لا يمكن أن توجد من دون حق النساء والرجال في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهم.

وعندما سُئلت عن تعرضها لوصف مهين للنساء، قالت إن الأمر استغرق منها سنوات لمعرفة كيفية الرد، قبل أن تعتمد إجابة ساخرة تقوم على الابتسام والقول: «شكراً».

وفي عام 2011، تحدثت ستاينم عن زواجها في سن السادسة والستين، قائلة: «أنا لم أتغير، الزواج هو الذي تغيّر»، كما أكدت أنها لم تندم «ولو لجزء من الثانية» على عدم إنجاب الأطفال.

وشجعت الناشطين على الحضور الميداني في الجامعات والمسيرات والتجمعات، معتبرة أن العمل من أجل العامة لا يمكن إنجازه عبر الهاتف أو الإنترنت وحدهما، وأن التعاطف الحقيقي يحتاج إلى وجود الناس معاً في المكان نفسه.

كما تحدثت عن تجربتها في العمل متخفيةً كأرنب في مجلة «بلاي بوي» عام 1963 ضمن تحقيق صحفي، ووصفت التجربة لاحقاً بأنها كانت «خطأً كبيراً» وكارثة على المستويين الشخصي والمهني.

وفي ما يتعلق بتأثيرها في الآخرين، قالت ستاينم إنها أرادت للناس أن يدركوا أنه إذا تمكن «شخص غير مثالي جداً» من القيام بهذا العمل، فربما يستطيعون هم أيضاً.

وكانت ستاينم، التي عُرفت أيضاً بقدرتها على صياغة العبارات اللافتة، قد أصدرت عام 2019 مجموعة من أشهر اقتباساتها تحت عنوان: «الحقيقة ستحررك، لكنها ستغضبك أولاً».

ومن بين العبارات التي ارتبطت باسمها خطأً، مقولة «المرأة تحتاج إلى الرجل كما تحتاج السمكة إلى دراجة»، إذ أوضحت في رسالة إلى مجلة «تايم» عام 2000 أن العبارة تعود في الأصل إلى الكاتبة والناشطة الأسترالية دن.

وتحدثت ستاينم كذلك عن طفولتها وتعليمها غير التقليدي، مشيرة إلى أن والدها كان يصطحب الأسرة في الشتاء داخل مقطورة متنقلة أثناء تنقلهم إلى فلوريدا أو كاليفورنيا لشراء التح