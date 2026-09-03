حقائب العمل تعود بقوة الى خريف ٢٠٢٦

مع حلول أيلول وبداية موسم الخريف، تتجه الموضة نحو حقائب العمل الكبيرة والعملية التي تجمع بين المظهر الأنيق والمساحة الكافية لحمل الاحتياجات اليومية.



ويشير خبراء الموضة إلى أن اختيار حقيبة مناسبة للعمل لا يرتبط بالشكل فقط، بل يشمل أيضًا المتانة، والرحابة، وسهولة الاستخدام، خصوصًا للنساء اللواتي ينتقلن من المكتب إلى مناسبات ومشاوير ما بعد الدوام.

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وتتنوع أبرز التصاميم لهذا الموسم بين الحقائب المنظمة والكلاسيكية، والحقائب المصنوعة من ، وتلك المزينة بنقشة جلد التمساح، إضافة إلى تصاميم النايلون الخفيفة والحقائب ذات الألوان اللافتة، وفي مقدمتها الأحمر.





وتضم القائمة خيارات من علامات مثل Louis Vuitton وPrada وGucci وCoach وKhaite وStaud، إلى جانب علامات تقدم تصاميم عملية بأسعار أكثر تنوعًا. وتضم القائمة خيارات من علامات مثل Louis Vuitton وPrada وGucci وCoach وKhaite وStaud، إلى جانب علامات تقدم تصاميم عملية بأسعار أكثر تنوعًا.