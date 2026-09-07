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بمكون واحد من مطبخك.. حيلة صينية لشعر قوي

Lebanon 24
07-09-2026 | 23:00
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بمكون واحد من مطبخك.. حيلة صينية لشعر قوي
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تحلم الكثير من النساء بالحصول على شعر لامع وصحي كشعراء النساء الصينيات، اللواتي يُعرفن بجمال شعرهن وقوته. وتعود السرية في ذلك إلى طريقة غسل الشعر التقليدية المستوحاة من الثقافة الصينية، والتي تعتمد على خطوات بسيطة ومكونات طبيعية.
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وتعتمد هذه الطريقة على استخدام ماء الأرز المخمر كبديل للماء العادي أو الشامبو التقليدي، حيث يُغسل الشعر به بعد نقع الأرز في الماء لعدة ساعات ثم تصفيتها. ويوفر ماء الأرز الغني بالفياتمينات والمعادن ومضادات الأكسدة تغذية عميقة لبصيلات الشعر، مما يسهم في تعزيز نموه وتقويته ومنحه لمعاناً طبيعياً.

ولتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بتدليك فروة الرأس بماء الأرز لدقائق قليلة لتحفيز الدورة الدموية، ثم غسله بالماء الفاتر فقط، مع تجنب استخدام الحرارة العالية أثناء التجفيف للحفاظ على رطوبة الشعر ولمعانه الطبيعي.
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