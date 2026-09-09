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المرأة

في ناشفيل.. دوللي بارتون تفتح أبواب عالمها بعد رحيلها

Lebanon 24
09-09-2026 | 06:55
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في ناشفيل.. دوللي بارتون تفتح أبواب عالمها بعد رحيلها
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أعلن فندق SongTeller ومتحف Life of Many Colors عن افتتاحهما المشترك في مدينة ناشفيل الأميركية يوم 29 أيلول، لِمشروع صُمم ليحكي سيرة نجمة الغناء الريفي الراحلة، منذ بداياتها المتواضعة وحتى تحوّلها إلى أحد أشهر الأسماء في الموسيقى والترفيه.
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وكان من المقرر أن يفتح الفندق أبوابه في حزيران الماضي، إلا أن الموعد تأجل، ليأتي الافتتاح الجديد بعد أسابيع قليلة من وفاة بارتون في 25 آب، عن 80 عامًا، إثر معاناة قصيرة مع مرض السرطان.
 
يضم الفندق 245 غرفة وجناحًا، إلى جانب موقعين للترفيه هما Jolene's في الطابق العلوي وParton's Live في الطابق الثاني، حيث تقدم المأكولات والمشروبات، إضافة إلى مقهى.

أما الطابق الثالث، فيحتضن متحف Dolly's Life of Many Colors، الذي يقدم رحلة غامرة في حياة بارتون وموسيقاها وإرثها الفني، من خلال مقتنيات شخصية وقصص نادرة ومعروضات تفاعلية صُممت لتجعل الزائر أقرب إلى مراحل مختلفة من حياتها.
 
ومن بين أبرز ما يلفت الانتباه في المتحف إعادة إنشاء الكوخ الصغير الذي نشأت فيه بارتون، في استعادة للمكان الذي بدأت فيه حكاية الفتاة القادمة من ريف تينيسي قبل أن تصبح نجمة عالمية.
 
ولعل أكثر عناصر التجربة تأثيرًا أن الزوار لن يكتفوا بمشاهدة قصة بارتون من الخارج؛ إذ سترافقهم الفنانة نفسها عبر تسجيلات مصورة أُنجزت في وقت سابق من هذا العام، لتروي لهم حكايتها بصوتها ومن وجهة نظرها. (إرم نيوز) 
 
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