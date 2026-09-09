بعد حكم الإعدام.. ما مصير عقوبة سجن سارة خليفة 3 سنوات؟

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أثار حكم الإعدام الصادر بحق الإعلامية والمنتجة ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، تساؤلات بشأن مصير الحكم الآخر الصادر بحقها بالسجن 3 سنوات في قضية هتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل مسكنها.وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الموقف القانوني النهائي لسارة يتوقف على استكمال كل الإجراءات والمسارات القضائية المتعلقة بالأحكام الصادرة بحقها، مؤكدًا أن تنفيذ أي عقوبة لا يتم قبل استنفاد مراحلها القانونية.وأوضح المصدر أن تعدد الأحكام الجنائية يخضع للقواعد القانونية المنظمة لتنفيذ ، والتي تقضي في حالات معينة بالأخذ بالعقوبة الأشد، بحيث تستغرق العقوبة الأشد العقوبات الأخرى.وأشار إلى أن عقوبة الإعدام، باعتبارها العقوبة الأشد، لا يبدأ تنفيذها فور صدور الحكم، إذ تمر أحكام الإعدام بعدد من الإجراءات والمراحل القانونية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.