بعد الولادة.. اضطرابات نفسية تتجاوز الاكتئاب

لا يقتصر اضطراب الصحة النفسية لدى الأمهات بعد الولادة على الاكتئاب، إذ يؤكد خبراء أن المرأة قد تواجه طيفاً واسعاً من الاضطرابات النفسية في خلال الحمل أو بعد الولادة.

وتوضح الدراسات أن اختزال هذه الحالات في مصطلح «اكتئاب ما بعد الولادة» قد يؤدي إلى تجاهل اضطرابات أخرى، بينها القلق الشديد، واضطراب ما بعد الصدمة، والوسواس القهري، والاضطراب ثنائي القطب، إضافة إلى الذهان النفسي الذي يُعد حالة طبية طارئة.

وقد ترتبط بعض هذه الاضطرابات بتجارب ولادة صعبة أو مؤلمة، بينما قد تظهر أعراض أخرى بعد أشهر من الولادة، خصوصاً مع الفطام والتغيرات الهرمونية المصاحبة له.

ويحذر الأطباء من الاعتماد على فحوص الاكتئاب وحدها، مؤكدين أهمية مختلف الاضطرابات النفسية لضمان التشخيص والعلاج المناسبين، وحماية صحة الأم والطفل.