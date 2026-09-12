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المرأة

ملاحقة شركة شهيرة.. اتهامات بإخفاء مخاطر صحية في منتجات فرد الشعر

Lebanon 24
12-09-2026 | 14:43
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ملاحقة شركة شهيرة.. اتهامات بإخفاء مخاطر صحية في منتجات فرد الشعر
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رفعت ولاية أريزونا الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "L'Oreal" وفرعها في الولايات المتحدة، متهمة إياهما بإخفاء أدلة تتعلق باحتمال ارتباط بعض منتجات فرد الشعر بمخاطر الإصابة بالسرطان لدى النساء.
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وبحسب "رويترز"، قدمت المدعية العامة في أريزونا كريستين مايز الدعوى أمام محكمة الولاية، لتصبح أريزونا أول ولاية أميركية تقاضي الشركة على خلفية مخاطر مزعومة مرتبطة بمنتجات فرد الشعر. وتتهم الدعوى "L'Oreal" بانتهاك قوانين حماية المستهلك، عبر تسويق منتجات تُستخدم خصوصاً بين النساء الأميركيات من أصل أفريقي من دون التحذير من مخاطر مزعومة للإصابة بسرطاني المبيض والرحم.
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وتطالب الولاية بفرض غرامات وتعويضات، إضافة إلى أمر قضائي يجبر الشركة على وقف بيع هذه المنتجات ما لم تضع تحذيراً من مخاطر السرطان المحتملة.

وتقول دعوى أريزونا إن الشركة، خلال عقود من تسويق هذه المنتجات للنساء والأطفال، استغلت ضغوطاً اجتماعية ومعايير جمالية تمييزية طالت الأشخاص من أصول أفريقية، مع إعطاء الأولوية للربح على سلامة المستهلكين، وفق نص الدعوى.

وتأتي القضية في وقت تواجه فيه "L'Oreal" أكثر من 12 ألف دعوى مشابهة رفعتها نساء أو عائلاتهن، جرى جمعها أمام محكمة فدرالية في شيكاغو ضمن إجراءات التقاضي متعددة المناطق، وهي آلية تُستخدم لإدارة القضايا المتشابهة المرفوعة في ولايات عدة.

من جهتها، رفضت "L'Oreal USA" الاتهامات، إذ قال متحدث باسمها إن الشركة واثقة من سلامة منتجاتها، وتعتقد أن الادعاءات لا تستند إلى أساس قانوني أو علمي.

وتشمل المنتجات المعنية علامات مثل "Dark and Lovely" و"Optimum" وغيرها، وهي منتجات تُسوّق على أنها قادرة على فرد الشعر المجعد بصورة دائمة.

وبدأت موجة الدعاوى بعد نشر دراسة في عام 2022 أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، وخلصت إلى أن النساء اللواتي استخدمن هذه المنتجات مرات عدة سنوياً كنّ أكثر عرضة بمرتين للإصابة بسرطان الرحم.

لكن متحدث "L'Oreal" قال إن الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية بين استخدام هذه المنتجات وأي من الحالات الصحية التي يتحدث عنها المدعون.

وتسعى الدعاوى إلى الحصول على تعويضات للنساء عن الألم والمعاناة، إضافة إلى تعويضات اقتصادية تشمل الفواتير الطبية وكلفة المنتجات، من بين مطالب أخرى.

ولا تقتصر القضايا على "L'Oreal" وحدها، إذ تشمل أيضاً "Revlon" وشركات أخرى مصنعة لمنتجات فرد الشعر. وقد نفت "Revlon" بدورها وجود صلة بين منتجاتها والإصابة بالسرطان.

وبحسب سجلات المحكمة، لا يزال التقاضي الجماعي يمضي قدماً، وقد تبدأ المحاكمات العام المقبل.

وتحوّل الملف من قضية منتجات تجميل إلى مواجهة قانونية وصحية أوسع، تجمع بين اتهامات بحجب التحذيرات، ودراسات تثير القلق، ونفي الشركات لأي علاقة سببية مثبتة. وحتى تحسم المحاكم المسألة، ستبقى القضية اختباراً كبيراً لصناعة طالما سوّقت فرد الشعر بوصفه خياراً جمالياً، فيما تقول المدعيات إنه كان يجب إبلاغ المستهلكات بمخاطره المحتملة.
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