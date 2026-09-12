"الغرة القصيرة" تعود بقوة.. صيحة خريف 2026 بين الجرأة والعناية اليومية

يبدو أن "الغرة القصيرة" أو ما يعرف بـ"Baby Bangs" تعود بقوة إلى عالم الجمال هذا الخريف، بعدما ظهرت بها أكثر من نجمة خلال الأسابيع الأخيرة.



وبحسب مجلة "Harper's Bazaar"، حضرت داكوتا عشاء مؤسسة "Kering" لدعم ، بإطلالة لافتة ظهرت فيها غرتها الشهيرة أقصر من المعتاد، إذ جاءت أعلى من حاجبيها بأكثر من إنش.

وترى المجلة أن تكرار ظهور هذه الصيحة لدى أكثر من نجمة يعني أنها ستكون حاضرة بقوة في الخريف. ويقول مصفف الشعر الشهير كريستوفر ناسيلي إن الغرة القصيرة تمنح القصة طابعاً عصرياً وتفتح ملامح الوجه، معتبراً أنها خيار جريء لكنه ناعم في الوقت نفسه.وتختلف "Baby Bangs" عن الغرة القصيرة التقليدية في أن الشعر يتوقف بوضوح فوق الحاجبين. ويُفضل أن تكون الغرة مفرودة على ، مع توجيه الجانبين قليلاً نحو الصدغين للحصول على شكل أكثر تناسقاً.ولا تحتاج هذه الإطلالة إلى أدوات كثيرة، إذ تنصح المجلة باستخدام مشابك شعر لا تترك آثاراً، بعد تجفيف الشعر أو تصفيفه بالحرارة، لمساعدة الغرة على الحفاظ على شكلها طوال اليوم، خصوصاً لمن يعانين من تموجات أو خصلات متمردة عند مقدمة الرأس.وتساعد هذه الغرة على إبراز الحاجبين والعينين وعظمتي الخدين، كما يمكن اعتمادها مع أطوال شعر مختلفة، من قصة "البوب" القصيرة إلى الطبقات الطويلة.لكن الصيحة لا تناسب الجميع. فمن لا تملك الوقت لتصفيف الغرة يومياً أو الالتزام بقصها بانتظام، قد يكون من الأفضل أن تتجنبها. فهذه الإطلالة تبدو بسيطة وعفوية، لكنها تحتاج إلى عناية مستمرة حتى تحافظ على شكلها.