تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

"الغرة القصيرة" تعود بقوة.. صيحة خريف 2026 بين الجرأة والعناية اليومية

Lebanon 24
12-09-2026 | 16:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الغرة القصيرة تعود بقوة.. صيحة خريف 2026 بين الجرأة والعناية اليومية
الغرة القصيرة تعود بقوة.. صيحة خريف 2026 بين الجرأة والعناية اليومية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدو أن "الغرة القصيرة" أو ما يعرف بـ"Baby Bangs" تعود بقوة إلى عالم الجمال هذا الخريف، بعدما ظهرت بها أكثر من نجمة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب مجلة "Harper's Bazaar"، حضرت داكوتا جونسون عشاء مؤسسة "Kering" لدعم النساء في نيويورك، بإطلالة لافتة ظهرت فيها غرتها الشهيرة أقصر من المعتاد، إذ جاءت أعلى من حاجبيها بأكثر من إنش.
@agatherenou Baby bang lifestyle… We are so back #bangdemic 🤸‍♀️ Cut by @olivia ♬ original sound - ☆
Advertisement
ولا تُعد جونسون الوحيدة التي اختارت هذا الستايل أخيراً. فقد ظهرت زندايا بالغرة القصيرة خلال عرض فيلم "Spider-Man: Brand New Day" في تموز، كما اعتمدت تشايس سوي وندرز غرة قصيرة وغير متساوية خلال مهرجان فينيسيا في بداية الشهر.
@caitlinindiana the easiest baby bang tutorial coming from the most low maintenance gal! ##bangstutorial##bangs##babybangs ♬ goodbye horses - *‧͙⁺˚𓆟*･༓☾𓆝☽༓･*𓆜˚⁺‧͙*
وترى المجلة أن تكرار ظهور هذه الصيحة لدى أكثر من نجمة يعني أنها ستكون حاضرة بقوة في الخريف. ويقول مصفف الشعر الشهير كريستوفر ناسيلي إن الغرة القصيرة تمنح القصة طابعاً عصرياً وتفتح ملامح الوجه، معتبراً أنها خيار جريء لكنه ناعم في الوقت نفسه.

وتختلف "Baby Bangs" عن الغرة القصيرة التقليدية في أن الشعر يتوقف بوضوح فوق الحاجبين. ويُفضل أن تكون الغرة مفرودة على الجبهة، مع توجيه الجانبين قليلاً نحو الصدغين للحصول على شكل أكثر تناسقاً.

ولا تحتاج هذه الإطلالة إلى أدوات كثيرة، إذ تنصح المجلة باستخدام مشابك شعر لا تترك آثاراً، بعد تجفيف الشعر أو تصفيفه بالحرارة، لمساعدة الغرة على الحفاظ على شكلها طوال اليوم، خصوصاً لمن يعانين من تموجات أو خصلات متمردة عند مقدمة الرأس.

وتساعد هذه الغرة على إبراز الحاجبين والعينين وعظمتي الخدين، كما يمكن اعتمادها مع أطوال شعر مختلفة، من قصة "البوب" القصيرة إلى الطبقات الطويلة.

لكن الصيحة لا تناسب الجميع. فمن لا تملك الوقت لتصفيف الغرة يومياً أو الالتزام بقصها بانتظام، قد يكون من الأفضل أن تتجنبها. فهذه الإطلالة تبدو بسيطة وعفوية، لكنها تحتاج إلى عناية مستمرة حتى تحافظ على شكلها.
مواضيع ذات صلة
حقائب العمل تعود بقوة الى خريف ٢٠٢٦
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
6 صيحات ستسيطر على خريف وشتاء 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البنطال الأصفر يتصدّر صيحات خريف 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترند "الفتاة المتعبة"يكتسح خريف 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24

النساء في

نيويورك

فينيسيا

جونسون

الجبهة

tiktok

التزام

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-09-13
Lebanon24
03:53 | 2026-09-13
Lebanon24
00:27 | 2026-09-13
Lebanon24
00:04 | 2026-09-13
Lebanon24
23:00 | 2026-09-12
Lebanon24
16:50 | 2026-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24