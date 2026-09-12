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المرأة

بتعليق غريب.. إعلامية تعلن حملها بطفلها الثاني (صور)

Lebanon 24
12-09-2026 | 23:00
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بتعليق غريب.. إعلامية تعلن حملها بطفلها الثاني (صور)
بتعليق غريب.. إعلامية تعلن حملها بطفلها الثاني (صور) photos 0
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أعلنت الممثلة والمقدمة التلفزيونية البريطانية نيكولا ثورب أنها حامل بطفلها الثاني من زوجها الممثل نيكِش باتيل، في خبر شاركته مع متابعيها عبر "انستغرام".

ونشرت ثورب، البالغة 37 عاماً، صوراً ظهرت فيها بفستان أخضر ضيق، بينما كانت ابنتها تقبّل بطنها، وأرفقت المنشور بتعليق قالت فيه: "إشعال شائعات الحمل".

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وتلقت ثورب سريعاً تهاني عدد من زملائها ومتابعيها، إذ كتبت نجمة "Strictly" السابقة أوتي مابوسي: "مبروك يا جميلة"، فيما علق ديرموت أوليري بقلب، وهنأتها أيضاً كارول فوردرمان وكيم مارش.

واشتهرت ثورب بدور نيكولا روبنشتاين في مسلسل "Coronation Street"، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى العمل في الصحافة والتقديم التلفزيوني.

وتظهر ثورب بانتظام كمعلقة في برنامج "This Morning" منذ عام 2020، كما شاركت في تقديم برنامج "Talk Today" على "TalkTV".

ولم تقتصر شهرتها على التمثيل والتقديم، إذ عُرفت أيضاً بنشاطها في الدفاع عن المساواة في الحقوق، بعدما تصدرت الأخبار عام 2016 إثر فصلها من عملها كموظفة استقبال لرفضها ارتداء الكعب العالي.

وكانت ثورب قد شاركت مع زوجها نيكِش باتيل في برنامج "Celebrity Hunted" عام 2023، قبل أن يرحبا بابنتهما في العام التالي.

وتحوّل إعلان الحمل إلى مناسبة احتفالية بين جمهور ثورب وزملائها، خصوصاً أنها اختارت إعلانه بصورة عائلية هادئة جمعت زوجها وابنتها، بعيداً عن أي تصريح طويل.

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