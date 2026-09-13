تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد أسبوعين على وفاتها... طرح أول أغنية جديدة لدوللي بارتون

Lebanon 24
13-09-2026 | 00:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد أسبوعين على وفاتها... طرح أول أغنية جديدة لدوللي بارتون
بعد أسبوعين على وفاتها... طرح أول أغنية جديدة لدوللي بارتون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طُرحت أغنية جديدة للمطربة الأميركية الراحلة دوللي بارتون بعنوان "Bound to Ride"، لتكون أول أعمالها الغنائية التي تصدر بعد وفاتها في 25 آب 2026 عن 80 عاما، إثر إصابتها بمرض السرطان الذي أبقته بعيدا عن الإعلام.

والأغنية نسخة جديدة من عمل لثنائي موسيقى "Bluegrass" الشهير "The Stanley Brothers"، سجلتها بارتون بالتعاون مع مجموعة "First Ladies of Bluegrass".

ومن المقرر إدراجها في ألبوم تكريمي بعنوان "Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers"، يصدر في 16 تشرين الأول المقبل، بمشاركة ويلي نيلسون وسييرا فيريل وستيف مارتن وإد هيلمز وغيرهم.

وقال مدير أعمالها داني نوزيل إن بارتون واصلت العمل حتى أيامها الأخيرة، وأعدت مع فريق اختارته خطة لاستكمال مشروعاتها غير المنجزة وطرح أعمال جديدة خلال السنوات المقبلة.

Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أول أغنية لدوللي بارتون بعد وفاتها
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق للفنانة اللبنانيّة دينا حرب بعد إنتشار أخبار عن وفاتها
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق من "أبو سليم" بعد شائعة وفاته: "يتركونا نعيش بسلام"
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامات بالسرقة… هذا مصير أغنية توليت
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 13:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24

دوللي بارتون

ويلي نيلسون

ستيف مارتن

لي نيلسون

وقال مدير

نيلسون

دوللي

سييرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-09-13
Lebanon24
03:53 | 2026-09-13
Lebanon24
00:04 | 2026-09-13
Lebanon24
23:00 | 2026-09-12
Lebanon24
16:50 | 2026-09-12
Lebanon24
16:47 | 2026-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24