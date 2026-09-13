بعد أسبوعين على وفاتها... طرح أول أغنية جديدة لدوللي بارتون

طُرحت أغنية جديدة للمطربة الأميركية الراحلة بعنوان "Bound to Ride"، لتكون أول أعمالها الغنائية التي تصدر بعد وفاتها في 25 آب 2026 عن 80 عاما، إثر إصابتها بمرض السرطان الذي أبقته بعيدا عن الإعلام.

والأغنية نسخة جديدة من عمل لثنائي موسيقى "Bluegrass" الشهير "The Stanley Brothers"، سجلتها بارتون بالتعاون مع مجموعة "First Ladies of Bluegrass".

ومن المقرر إدراجها في ألبوم تكريمي بعنوان "Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers"، يصدر في 16 تشرين الأول المقبل، بمشاركة وسييرا فيريل وستيف مارتن وإد هيلمز وغيرهم.

أعمالها داني نوزيل إن بارتون واصلت العمل حتى أيامها الأخيرة، وأعدت مع فريق اختارته خطة لاستكمال مشروعاتها غير المنجزة وطرح أعمال جديدة خلال السنوات المقبلة.