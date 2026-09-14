بقرار رسمي.. زوجة مدرب رياضي ممنوعة من الظهور الإعلامي لهذا السبب!

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، من الظهور في وسائل الإعلام والمنصات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأجل غير مسمى، على خلفية الجدل الذي رافق الخلافات الأسرية الأخيرة بينهما وتناول تفاصيل حياتهما الخاصة إعلاميًا.
وجاء القرار مع تصاعد الأزمة بين الطرفين خلال الأيام الماضية، بعدما انتقلت خلافاتهما من نطاقها الأسري إلى وسائل الإعلام، وصولًا إلى إعلان دان لجوئها إلى القضاء للمطالبة بالطلاق.
وبحسب بيان رسمي صادر عن المجلس اليوم الاثنين، تقرر استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات النهار والشمس ومودرن إم تي أي لجلسات استماع، لبحث التغطيات التي تناولت الحياة الشخصية والأسرية لعائلة حسام حسن ومدى توافقها مع المعايير الإعلامية.
كما خاطب المجلس الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن حسام حسن وتداعيات الأزمة.
وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار مسؤوليته عن تنظيم العمل الإعلامي والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، مؤكدًا أن بعض التغطيات تجاوزت الحدود المهنية وتطرقت إلى تفاصيل شخصية وأسرية لا ينبغي عرضها إعلاميًا.
وتعود الأزمة إلى أسابيع ماضية، بعدما حظيت الخلافات الأسرية بين حسام حسن ودان آدم باهتمام واسع، خصوصًا عقب مشاجرة وقعت في الساحل الشمالي بين دان وهويدا الغرباوي، الزوجة الأولى لحسام حسن، وانتهت لاحقًا بانفصاله رسميًا عن زوجته الأولى.
وعادت دان إلى الواجهة مؤخرًا معلنة وصول الخلافات بينها وبين حسام إلى طريق مسدود ورغبتها في إنهاء الزواج. وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "طلبت أن تكون النهاية بالود من أجل أولادي، وكل مرة أواجه بالشر والرفض، ولأول مرة في زواجي سأضطر للجوء إلى المحاكم لأخذ حريتي".
وأفادت تقارير بأن دان أقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية، فيما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وتصاعدت الأزمة بعدما تحدثت دان إعلاميًا عن تعرضها، وفق روايتها، لاعتداءات وإساءات جسدية من حسام حسن، كما تحدثت عن واقعة المشاجرة في الساحل الشمالي، في حين ظهرت روايات مغايرة من الطرف الآخر ومحاميه.
وليست الأزمة الحالية أول خلاف قانوني بين الزوجين، إذ انتهت في عام 2025 دعوى جنح كانت مقامة بين حسام حسن ودان آدم بالتصالح.