أنواع الشعر المجعد والعناية به

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يتميز الشعر المجعد بتجعيداته الطبيعية التي تمنحه مظهراً حيوياً وجذاباً، إلا أن الحفاظ على صحته وشكله يتطلب روتين عناية خاصاً، خصوصاً للحد من الجفاف والهيشان والتشابك. وتختلف طبيعة الشعر المجعد من شخص إلى آخر، إذ تتراوح أنماطه بين التموجات الخفيفة والتجعيدات الكثيفة، ولكل نوع خصائصه واحتياجاته.

يقسم الشعر المجعد عادةً إلى أربع فئات رئيسية وفق شكل الخصلات وكثافتها، تبدأ بالشعر المتموج وصولاً إلى الشعر شديد التجعيد.

الشعر المتموج 2A و2B و2C

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يتميز الشعر المتموج بتموجات طبيعية تختلف في وضوحها وكثافتها.

2A: تموجات خفيفة وناعمة، ويكون الشعر أقرب إلى الاستقامة عند الجذور.

2B: تموجات أكثر وضوحاً، مع قابلية أكبر لظهور الهيشان، خاصة في الأجواء الرطبة.

2C: تموجات كثيفة وواضحة قد تتحول إلى تجعيدات فضفاضة.

الشعر المجعد 3A و3B و3C

تتراوح تجعيدات هذا النوع بين الحلقات الواسعة والخصلات الضيقة والكثيفة.

3A: تجعيدات واسعة ومرنة تشبه الحلقات الكبيرة.

3B: تجعيدات أكثر إحكاماً وكثافة، وتكون الخصلات أكثر عرضة للجفاف والهيشان.

3C: تجعيدات ضيقة وكثيفة تتطلب عناية أكبر بالترطيب وتقليل التشابك والاحتكاك.

الشعر شديد التجعيد 4A و4B و4C

يتسم هذا النوع بخصلات شديدة الالتفاف والكثافة، ما يجعله بحاجة إلى عناية لطيفة وترطيب منتظم.

4A: خصلات ملتفة بإحكام على شكل حلقات صغيرة وتحتاج إلى ترطيب مستمر.

4B: خصلات أقل انتظاماً وقد تأخذ شكل حرف Z، مع قابلية أكبر للجفاف والتشابك.

4C: أكثر الأنواع التفافاً، وقد تبدو التجعيدات أقل وضوحاً عند تمدد الشعر، ما يتطلب عناية دقيقة للحد من التكسر.

خطوات العناية بالشعر المجعد

يعتمد الحفاظ على مظهر الشعر المجعد وصحة خصلاته على الترطيب المستمر والتعامل معه بلطف، إلى جانب اختيار المنتجات المناسبة لطبيعته.

شامبو وبلسم مناسبين

يكون الشعر المجعد أكثر عرضة للجفاف والتشابك نتيجة طبيعته، لذلك يفضل استخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات وبلسم مناسب لنوع الشعر. ويمكن شطف الشعر بالماء البارد في نهاية الغسل للمساعدة على تقليل الهيشان ومنح الخصلات مظهراً أكثر نعومة.

كما ينصح بتجنب فرك الشعر بالمنشفة بعد غسله، واستبدال ذلك بمنشفة من الألياف الدقيقة أو ترك الشعر يجف في الهواء للحفاظ على شكل التجعيدات.

الترطيب الأسبوعي

يساعد استخدام ماسكات الترطيب العميق والعلاجات التي تترك على الشعر بصورة منتظمة على الحد من الجفاف والحفاظ على مرونة الخصلات. كما يمكن الاستعانة بزيوت مثل الأرغان والجوجوبا وجوز للمساعدة في ترطيب الشعر وتنعيمه.

فك التشابك برفق

ينصح باستخدام الأصابع أو مشط واسع الأسنان لفك تشابك الشعر، ويفضل القيام بذلك أثناء الاستحمام بعد وضع البلسم، عندما يكون الشعر رطباً وأسهل في التصفيف. ويُفضل البدء من الأطراف ثم التحرك تدريجياً نحو الجذور لتقليل الشد والتكسر.

الحد من أضرار الحرارة

قد يؤدي الاستخدام المتكرر لمجففات الشعر وأدوات التصفيف الحرارية إلى زيادة جفاف الشعر والتأثير في شكل التجعيدات، خصوصاً عند استخدام درجات حرارة مرتفعة. وعند الحاجة إلى التصفيف بالحرارة، يفضل استخدام واقٍ حراري ودرجة حرارة مناسبة، مع الاستعانة بموزع الهواء عند استخدام مجفف الشعر.

قص الأطراف

يساعد قص الأطراف المتقصفة في الحفاظ على مظهر الشعر مرتباً، فيما تختلف الحاجة إلى القص من شخص إلى آخر بحسب سرعة نمو الشعر وحالته وطوله وأسلوب التصفيف. وفي حال زيادة التقصف أو تشابك الأطراف، قد يكون التخلص من الجزء المتضرر الخيار الأنسب.

حماية الشعر أثناء النوم

يمكن أن يؤدي احتكاك الشعر المجعد بالوسادة إلى زيادة الهيشان والتأثير في شكل التجعيدات، لذلك يمكن استخدام غطاء وسادة من أو الحرير لتقليل الاحتكاك. كما يمكن جمع الشعر برفق أعلى الرأس باستخدام ربطة ناعمة وغير مشدودة للحفاظ على شكل الخصلات.

تسريحات مناسبة للشعر المجعد

يوفر الشعر المجعد خيارات متنوعة للتصفيف، سواء للإطلالات اليومية أو المناسبات، مع إمكانية اختيار التسريحة وفق طول الشعر وكثافته وطبيعة التجعيدات.

ذيل الحصان

يعد ذيل الحصان من التسريحات العملية للشعر المجعد، سواء تم اعتماده مرتفعاً أو منخفضاً. ويمكن ترك بعض الخصلات المجعدة منسدلة حول الوجه لإضفاء مظهر طبيعي وحيوي.

نصف الرفعة

تجمع تسريحة نصف الرفعة بين أناقة الشعر المرفوع والحفاظ على التجعيدات منسدلة. ويمكن تثبيت الجزء العلوي بمشبك أو ربطة ناعمة مع تجنب شد الخصلات.

الكعكة

تمنح الكعكة الشعر المجعد مظهراً أنيقاً وعفوياً في الوقت نفسه، كما تبرز شكل التجعيدات بطريقة بسيطة. ويمكن اعتماد كعكة مرتفعة لإطلالة عصرية وحيوية، أو كعكة منخفضة ومرتخية لمظهر أكثر نعومة. كما يمكن ترك بعض الخصلات حول الوجه وإضافة مشبك أو إكسسوار بسيط، مع تجنب شد الشعر بقوة.

الشعر المنسدل مع الإكسسوارات

يتيح ترك الشعر المجعد منسدلاً إبراز التجعيدات الطبيعية ومنحه مظهراً حيوياً وأنثوياً. ويمكن استخدام كريم مخصص لتعريف التجعيدات على الشعر الرطب، ثم تركه يجف مع تجنب لمس الخصلات بشكل متكرر.

كما يمكن إضافة لمسة مختلفة باستخدام الأوشحة الملونة أو عصابات الرأس والمشابك. ويسمح الوشاح بإطلالة بوهيمية، بينما تساعد عصابة الرأس على رفع الخصلات الأمامية مع إبقاء بقية الشعر منسدلاً.

تسريحة الريترو

تمنح تسريحة الريترو الشعر المجعد طابعاً كلاسيكياً، وتعتمد على إبراز التجعيدات المحددة والحجم الواضح. ويمكن ترك الخصلات منسدلة مع اعتماد فرق جانبي أو رفع بسيط عند الجذور، ثم إضافة مشبك أو إكسسوار مستوحى من الطابع الريترو.

العناية بالشعر المجعد أساس جماله

يتطلب الشعر المجعد عناية منتظمة تراعي طبيعته وتحافظ على ترطيبه ومرونته، إلى جانب اختيار أساليب تصفيف تقلل من التشابك والتكسر. كما يتيح تنوع أنماطه مجموعة واسعة من التسريحات التي تساعد على إبراز التجعيدات الطبيعية، من ذيل الحصان ونصف الرفعة إلى الكعكة والتسريحات المنسدلة والريترو.