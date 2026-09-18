نانسي عجرم لماغي بو غصن: "إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل"

عايدت الفنانة ، الممثلة بمناسبة عيد ميلادها.

وتوجّهت إلى ماغي قائلة: "بعرف عم تطفي الشموع اليوم والأمنيات كتار بس إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل، بعمره ما ينطفي ويضوي كل سنة اكتر من سنة!"

وأضافت : " ماغي".