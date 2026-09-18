نانسي عجرم لماغي بو غصن: "إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل"

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
بعرف عم تطفي الشموع اليوم والأمنيات كتار بس إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل، بعمره ما ينطفي ويضوي كل سنة اكتر من سنة! Happy Birthday Maguy❤️❤️❤️ @MaguyBouGhosn
— nancy ajram (@NancyAjram) September 18, 2026
بعرف عم تطفي الشموع اليوم والأمنيات كتار بس إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل، بعمره ما ينطفي ويضوي كل سنة اكتر من سنة! Happy Birthday Maguy❤️❤️❤️ @MaguyBouGhosn