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المرأة

نانسي عجرم لماغي بو غصن: "إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل"

Lebanon 24
18-09-2026 | 10:26
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نانسي عجرم لماغي بو غصن: إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل
نانسي عجرم لماغي بو غصن: إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل photos 0
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عايدت الفنانة نانسي عجرم، الممثلة ماغي بو غصن بمناسبة عيد ميلادها.
 
 
وتوجّهت نانسي إلى ماغي قائلة: "بعرف عم تطفي الشموع اليوم والأمنيات كتار بس إذا في شي بتمنالك ياه بهالنهار هو الضو اللي بتعكسيه للكل، بعمره ما ينطفي ويضوي كل سنة اكتر من سنة!"
 
وأضافت عجرم: "عيد ميلاد سعيد ماغي".
 
 
 
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