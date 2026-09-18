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المرأة

هل يساعد غسل الشعر المتكرر على إطالته؟

Lebanon 24
18-09-2026 | 16:00
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يشير خبراء في العناية بالشعر إلى أن غسل الشعر بشكل متكرر لا يجعله ينمو بصورة أسرع، خلافاً لما قد يعتقده البعض، مؤكدين أن معدل نمو الشعر يرتبط بصورة أساسية بعوامل مثل الجينات والعمر ودورة نمو الشعر لدى كل شخص.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على شعر أطول وأكثر كثافة، تنتشر العديد من النصائح والمعتقدات حول طرق تسريع نموه، بدءاً من قص الشعر خلال اكتمال القمر، وصولاً إلى الاعتقاد بأن تمشيطه مئات المرات يمكن أن يحفز نموه. إلا أن الخبراء يؤكدون عدم وجود طريقة سريعة تجعل الشعر ينمو بمعدل مضاعف.

كم ينمو الشعر بشكل طبيعي؟

 
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ينمو شعر الإنسان بمعدل يقارب نصف بوصة شهرياً، أي نحو سنتيمتر إلى 1.25 سنتيمتر، مع اختلاف المعدل من شخص إلى آخر.

وتوضح أكتا بافاليا، اختصاصية علاج الشعر وخبيرة تساقط الشعر، أن معدل نمو الشعر تحدده بدرجة كبيرة عوامل وراثية وبيولوجية، مشيرة إلى أن الشعر لا يمكن جعله ينمو بشكل أسرع ببساطة من خلال زيادة عدد مرات غسله.

وفي بعض الحالات، قد يبدو الشعر وكأنه بدأ بالنمو بوتيرة أسرع بعد عودته إلى معدله الطبيعي، خصوصاً إذا كان نموه قد تأثر سابقاً بنقص غذائي أو مرض معين.

ما أسباب بطء نمو الشعر؟

 

لا يرتبط بطء نمو الشعر دائماً بطريقة العناية به، إذ يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى تؤثر في دورة نموه.

وتوضح الدكتورة أمينة عادل، استشارية الأمراض الجلدية والمتخصصة في العناية بالشعر، أن من بين الأسباب المحتملة لنمو الشعر ببطء نقص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد وفيتامين «د»، واضطرابات الغدة الدرقية، والتغيرات الهرمونية، بما في ذلك فترة ما بعد الولادة أو انقطاع الطمث.

كما يمكن أن يؤدي الضغط النفسي أو الجسدي، وفقدان الوزن السريع وبعض الحالات الطبية، إلى التأثير في بصيلات الشعر ودفعها إلى مرحلة الراحة، ما قد ينعكس على معدل نموه.

غسل الشعر مهم.. لكن ليس لتسريع نموه

 

رغم أن زيادة عدد مرات غسل الشعر لا تؤدي إلى تسريع نموه، فإن تنظيف فروة الرأس بانتظام يظل جزءاً مهماً من الحفاظ على صحة الشعر.

فترك الشعر وفروة الرأس من دون تنظيف مناسب لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم الزيوت والعرق وبقايا مستحضرات التصفيف، وهو ما قد يؤثر في صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر.

وتؤكد بافاليا أن الحفاظ على فروة رأس نظيفة وصحية يساعد على توفير بيئة مناسبة لبصيلات الشعر والشعر الجديد، ولذلك لا يُنصح بتجنب غسل الشعر بهدف زيادة نموه.

كم مرة يجب غسل الشعر؟

 

لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع، إذ يعتمد عدد مرات غسل الشعر على طبيعة فروة الرأس ونوع الشعر وأي مشكلات جلدية موجودة.

فالأشخاص الذين يعانون فروة رأس دهنية جداً أو قشرة متكررة قد يحتاجون إلى غسل الشعر كل يوم أو يومين، بحسب شدة الحالة، بينما قد يفضل أصحاب فروة الرأس الجافة تقليل عدد مرات الغسل.

كما تلعب طبيعة الشعر ونمط الحياة دوراً في تحديد روتين الغسل. فالشعر المصبوغ أو المبيّض قد يحتاج إلى غسل أقل للمساعدة في الحفاظ على اللون، في حين أن أصحاب الشعر المجعد أو شديد التجعد الذين يعتمدون تسريحات واقية قد يباعدون بين أيام غسل الشعر.

هل يساعد الشامبو على نمو الشعر؟

 

لا يستطيع الشامبو وحده تحفيز نمو الشعر، إلا أنه يؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على صحة فروة الرأس.

وبحسب الخبراء، فإن الشامبو يبقى على فروة الرأس لفترة قصيرة نسبياً، لذلك تتمثل مهمته الأساسية في تنظيفها والمساعدة في الحفاظ على بيئة صحية لبصيلات الشعر.

وقد يكون اختيار الشامبو المناسب مفيداً وفقاً لاحتياجات الشعر، سواء كان يحتاج إلى الترطيب أو زيادة الحجم أو تعزيز اللمعان. إلا أن علاج تساقط الشعر أو ترققه يتطلب عادة خطوات إضافية ومنتجات تبقى على فروة الرأس لفترة أطول، بحسب الحالة.

ما الذي يساعد فعلاً على نمو الشعر؟

 

بدلاً من البحث عن حلول سريعة، يؤكد الخبراء أهمية الأساسيات، وفي مقدمتها اتباع نظام غذائي متوازن والحصول على كمية كافية من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد والزنك وفيتامينات «ب» وفيتامين «د».

وقد تكون بعض المكملات الغذائية مفيدة في حالات محددة، لكن الحصول على العناصر الغذائية من الغذاء يظل الأساس، خصوصاً عند عدم وجود نقص مثبت.

كما تعد العناية بفروة الرأس جزءاً أساسياً من الحفاظ على صحة الشعر. فمعالجة القشرة المستمرة، والالتهابات، والحكة، وغيرها من مشكلات فروة الرأس، تساعد في الحفاظ على بيئة صحية لبصيلات الشعر.

وفي النهاية، لا توجد طريقة سحرية تجعل الشعر ينمو بسرعة مضاعفة. أما الحفاظ على فروة رأس صحية، واتباع نظام غذائي متوازن، واختيار روتين مناسب لنوع الشعر، فهي خطوات أساسية لدعم نموه والحفاظ على صحته على المدى الطويل.

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