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متفرقات

لماذا ينتفش شعرك باستمرار؟ عادات قد تكون السبب

Lebanon 24
21-09-2026 | 16:00
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لماذا ينتفش شعرك باستمرار؟ عادات قد تكون السبب
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يختلف سبب انتفاش الشعر من شخص إلى آخر، إذ قد يرتبط بالجفاف أو الرطوبة أو الاحتكاك، إضافة إلى طبيعة الشعر نفسه، لكن تغيير بعض العادات اليومية قد يساعد على الحد من المشكلة.
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ويُنصح بتجنب غسل الشعر بالماء شديد السخونة، لأنه قد يزيد جفاف الخصلات، واستبداله بالماء الفاتر، إلى جانب عدم فرك الشعر بقوة بالمنشفة بعد الاستحمام والاكتفاء بتجفيفه بلطف.

كما يساعد استخدام البلسم ومنتجات الترطيب المناسبة لنوع الشعر على إبقاء الخصلات أكثر نعومة وسهولة في التصفيف، فيما يُفضل تجنب الإفراط في تمشيط الشعر، خصوصاً إذا كان جافاً أو مجعداً.

ومن المهم أيضاً تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية، والاستعانة بواقٍ حراري عند الحاجة، إضافة إلى الحد من لمس الشعر باستمرار لتقليل الاحتكاك والهيشان.

وفي الأيام الرطبة، يمكن استخدام منتجات تصفيف خفيفة للمساعدة على التحكم بالخصلات، كما قد يسهم اختيار غطاء وسادة ناعم في تقليل الاحتكاك أثناء النوم.

أما إذا ترافق انتفاش الشعر مع جفاف شديد أو تكسر ملحوظ أو تغير مفاجئ في طبيعته، فقد يكون من المفيد استشارة طبيب جلدية لمعرفة السبب.
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