رموز صينية وتفاصيل أميركية... ما وراء إطلالات مأدبة ترامب وشي؟

خطفت إطلالتا السيدة الأميركية الأولى ميلانيا والسيدة الأولى بنغ لي يوان الأنظار خلال مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت في ، مساء الخميس، تكريماً للرئيس الصيني شي جين بينغ، في مشهد طغت عليه التفاصيل المستوحاة من الثقافة الصينية.

واختارت بنغ فستاناً أحمر طويلاً بأكمام وياقة صينية، وظهرت إلى جانب شي وترامب وميلانيا في الصور التي التُقطت قبيل بدء المأدبة. ويحمل اللون الأحمر في الثقافة الصينية دلالات ترتبط بالحظ والسعادة والازدهار، ما منح إطلالتها حضوراً لافتاً خلال المناسبة.

وحضر الأحمر أيضاً في تفاصيل القاعة، إذ أوضح مكتب ميلانيا ترامب أن تصميم المأدبة استُلهم من مكانة اللون في التاريخ والثقافة الصينية. وزُينت الطاولات بمفارش حمراء وتنسيقات من الزهور، بينها الداليا والحوذان، إلى جانب قطع من مجموعة البيت الأبيض وأطقم مائدة استخدمت خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.

في المقابل، اختارت ميلانيا إطلالة رسمية مستوحاة من البدلة، بدلاً من فستان السهرة التقليدي. ووفق وكالة «أسوشيتد برس»، ارتدت قميصاً أبيض من «سان لوران» مزيناً بفيونكة كبيرة عند الرقبة، مع حزام عريض من الحرير الأسود وبنطال أسود من «دولتشي آند غابانا»، حمل نقشة لزهور الفاونيا، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود من «كريستيان لوبوتان».

وأبرز اختيار ميلانيا للأبيض والأسود التباين مع فستان بنغ الأحمر، مع حفاظ الإطلالتين على الطابع الرسمي الذي يناسب المناسبة.

وفي الصور التي جمعت الرئيسين وزوجتيهما، ظهر ببدلة سهرة، فيما ارتدى شي جين بينغ زياً داكناً بياقة مغلقة.

وجمعت المأدبة وفدي البلدين وعدداً من المسؤولين الحكوميين وشخصيات بارزة من قطاع الأعمال، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة « إيه آي» سام ألتمان والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وتحدث ترامب وشي أمام الضيوف خلال المأدبة، التي جاءت عقب مباحثات تناولت ملفات عدة، بينها التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي. كما أفادت الرئاسة الصينية بأن شي وبنغ تبادلا التحية مع الحاضرين قبل بدء العشاء.

وحملت المائدة أيضاً إشارة إلى تاريخ العلاقات بين وبكين، إذ أعلن البيت الأبيض أن المأدبة بدأت بنخب بمشروب أميركي فوار من النوع نفسه الذي قُدم خلال اللقاء التاريخي بين الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ورئيس الوزراء الصيني تشو إنلاي في عام 1972.

وبين الفستان الأحمر ومفارش القاعة، ونقشة بنطال ميلانيا وأطقم المائدة التاريخية، امتزجت الرموز الصينية بتفاصيل من تقاليد البيت الأبيض، لتمنح مأدبة العشاء جانباً بصرياً لافتاً إلى جانب الملفات السياسية والتجارية التي تصدرت زيارة شي إلى واشنطن.