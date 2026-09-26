5 خضراوات في مطبخك.. سرّ طبيعي لبشرة نضرة وشابة

تسعى كثير من النساء إلى الحفاظ على نضارة البشرة والحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، إلى جانب الاهتمام بالصحة والرشاقة. ويُعد من العوامل التي يمكن أن تدعم صحة الجلد، خصوصاً عند الاعتماد على أطعمة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وبحسب موقع "Healthline"، هناك مجموعة من الخضراوات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة البشرة، وقد تساهم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم إنتاج الكولاجين والحفاظ على مرونة الجلد.

1. البروكلي

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يحتوي البروكلي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، إضافة إلى فيتامينَي C وK، وهما من العناصر المرتبطة بصحة الجلد وإنتاج الكولاجين. ويمكن تناوله طازجاً أو مطهواً على البخار للحفاظ على جزء كبير من قيمته الغذائية.

2. الفلفل الأحمر

يتميز الفلفل الأحمر باحتوائه على الكاروتينات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي. كما يعد مصدراً غنياً بفيتامين C، الذي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين.

3. السبانخ

يضم السبانخ مجموعة من العناصر الغذائية، بينها فيتامينات A وC وE، إلى جانب الحديد والمغنيسيوم. ويساعد تنوع هذه العناصر في دعم صحة الجلد والحفاظ على مظهره الحيوي ضمن نظام غذائي متوازن.

4. البطاطا الحلوة

تُعد البطاطا الحلوة مصدراً للبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر مهم لصحة الجلد وتجدد خلاياه. ويمكن تناولها مشوية أو مطهوة كجزء من وجبة متوازنة.

5. الجرجير

يحتوي الجرجير على فيتامينَي A وC إلى جانب الكالسيوم ومركبات نباتية أخرى، ما يجعله خياراً جيداً ضمن النظام الغذائي الداعم لصحة البشرة. ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله بطرق مختلفة.

ويشير التقرير إلى أن إدخال الخضراوات المتنوعة والغنية بالعناصر الغذائية إلى النظام الغذائي اليومي قد يساعد في دعم صحة البشرة، مع أهمية اتباع نظام متوازن وعدم الاعتماد على نوع واحد من الطعام للحصول على هذه الفوائد.