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المرأة

ياسمين رحمي ضيفة كندة علوش في مسلسل "50/50"

Lebanon 24
27-09-2026 | 01:00
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ياسمين رحمي ضيفة كندة علوش في مسلسل 50/50
ياسمين رحمي ضيفة كندة علوش في مسلسل 50/50 photos 0
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أعربت الفنانة ياسمين رحمي عن سعادتها بالمشاركة ضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل "50/50"، إلى جانب الفنانة كندة علوش.

ونشرت رحمي عبر حسابها في "فيسبوك" صوراً من العمل، وكتبت: "اتبسطت إني كنت ضيفة مع الجميلة كندة علوش، وألذ شباب ياسمينا العبد وحمزة دياب، والمخرج الجامد جداً أحمد عبد الوهاب، في مسلسل 50/50".

وأضافت أنها تقدم شخصية "منار" ضمن أحداث المسلسل، داعية جمهورها إلى متابعة العمل عبر منصة "يانغو بلاي".

وكانت ياسمين رحمي قد شاركت أخيراً في مسلسل "بنج كلي"، المؤلف من 15 حلقة، إلى جانب محمد دياب وسلمى أبو ضيف وعلا رشدي وكمال أبو رية، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان.

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سلمى أبو ضيف

محمد سليمان

عبد الوهاب

عبد المالك

كندة علوش

أحمد عبد

فيسبوك

سعادة

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