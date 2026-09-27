ياسمين رحمي ضيفة كندة علوش في مسلسل "50/50"

أعربت الفنانة ياسمين رحمي عن سعادتها بالمشاركة ضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل "50/50"، إلى جانب الفنانة .

ونشرت رحمي عبر حسابها في " " صوراً من العمل، وكتبت: "اتبسطت إني كنت ضيفة مع الجميلة كندة ، وألذ شباب ياسمينا العبد وحمزة ، والمخرج الجامد جداً أحمد ، في مسلسل 50/50".

وأضافت أنها تقدم شخصية " " ضمن أحداث المسلسل، داعية جمهورها إلى متابعة العمل عبر منصة "يانغو ".

وكانت ياسمين رحمي قد شاركت أخيراً في مسلسل "بنج كلي"، المؤلف من 15 حلقة، إلى جانب محمد دياب وسلمى أبو ضيف وعلا رشدي وكمال أبو رية، وهو من تأليف وإخراج نادين خان.