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المرأة

استعداداً لمغادرة أميركا.. أنجلينا جولي تبيع منزلها الشهير

Lebanon 24
27-09-2026 | 23:58
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استعداداً لمغادرة أميركا.. أنجلينا جولي تبيع منزلها الشهير
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تزامن بيع منزل النجمة أنجلينا جولي في لوس أنجلوس مع اقتراب انتقالها إلى مرحلة جديدة بعيدًا عن الولايات المتحدة، إذ انتقلت ملكية العقار الواقع في حي لوس فيليز إلى مشترٍ جديد مقابل 24.75 مليون دولار.
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وكانت جولي قد اشترت المنزل عام 2017، وطرحته في السوق في أيار الماضي بسعر 29.85 مليون دولار، من دون الكشف عن هوية المشتري حتى الآن.

 وتأتي الصفقة بعد بلوغ توأمها الأصغر سن 18 عامًا، وهو الموعد الذي سبق أن ربطته النجمة بخطتها لمغادرة لوس أنجلوس.

ويحمل المنزل، الذي يمتد على مساحة تقارب 2.1 فدان وتبلغ مساحة بنائه نحو 11 ألف قدم مربعة، جانبًا من تاريخ هوليوود، بعدما كان مملوكًا للمخرج سيسيل بي. ديميل وارتبط أيضًا باسم تشارلي شابلن.

 ويضم العقار ست غرف نوم وعشرة حمامات، إلى جانب مسبح ومنزل للضيوف ومساحات خارجية واسعة.

 وعلى الرغم من أن سعر البيع جاء أقل من المبلغ المطلوب، فإن جولي باعت المنزل بأكثر بنحو 250 ألف دولار من سعر شرائها له، قبل احتساب الضرائب وتكاليف البيع والملكية، فيما تخطط لقضاء وقت أطول في كمبوديا وزيارة أفراد عائلتها في الخارج.
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