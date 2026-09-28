عادة قبل النوم قد تضر ببشرتك.. احذري منها

قد يبدو النوم من دون إزالة المكياج أمراً عابراً بعد يوم طويل، إلا أن تكرار هذه العادة قد يؤدي إلى تراكم مستحضرات التجميل وواقي الشمس والعرق والزيوت والملوثات على البشرة.

وقد يؤدي ترك المكياج طوال الليل واختلاطه بالدهون والأتربة إلى انسداد المسام وظهور البثور وتهيج البشرة، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة أو المعرضة لحب الشباب. كما قد تسبب بقايا مستحضرات التجميل حول العينين الجفاف والتهيج.

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أما واقي الشمس، فعلى الرغم من أهميته خلال النهار، فلا حاجة إلى إبقائه أثناء النوم، خصوصاً بعد اختلاطه بالشوائب التي تراكمت على الوجه خلال اليوم.

ويُنصح بإزالة المكياج وواقي الشمس قبل النوم باستخدام منظف لطيف وماء فاتر، مع تجنب الفرك القاسي والإفراط في غسل الوجه، ثم استخدام مرطب مناسب عند الحاجة.

ولا يعني النوم بالمكياج ليلة واحدة بالضرورة حدوث أضرار كبيرة، لكن المشكلة تكمن في تكرار هذه العادة وتراكم آثارها على البشرة .