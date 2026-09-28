لبشرة أكثر نضارة.. لا تستغني عن هذه الخضروات

تلعب التغذية دوراً مهماً في صحة البشرة ونضارتها، إذ تحتوي بعض الخضروات على مضادات أكسدة وفيتامينات تساهم في حماية خلايا الجلد ودعم إنتاج الكولاجين.

وتأتي الطماطم في مقدمة هذه الأطعمة بفضل احتوائها على "الليكوبين"، وهو أحد مضادات الأكسدة، فيما يوفر الفلفل الأحمر والأصفر فيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين والحفاظ على مرونة البشرة.

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ويحتوي الجزر والبطاطا الحلوة على "البيتا كاروتين"، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A ويساهم في تجدد خلايا الجلد، بينما توفر السبانخ والخضروات الورقية الداكنة مجموعة من مضادات الأكسدة والمعادن.

أما البروكلي، فيتميز باحتوائه على مركبات نباتية ومغذيات تساعد في دعم صحة البشرة وحماية الخلايا من العوامل البيئية.

ويبقى إدخال هذه الخضروات ضمن نظام غذائي متوازن وسيلة لدعم صحة البشرة من الداخل، إلى جانب العناية اليومية بها وحمايتها من أشعة الشمس.