تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

ليس كل من يبتسم بخير.. علامات خفية للاكتئاب الصامت

Lebanon 24
29-09-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ليس كل من يبتسم بخير.. علامات خفية للاكتئاب الصامت
ليس كل من يبتسم بخير.. علامات خفية للاكتئاب الصامت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تشير التقارير إلى أن بعض الأشخاص قد يبدون في حياتهم اليومية طبيعيين تمامًا، فيجاملون الآخرين ويبتسمون، ويذهبون إلى أعمالهم ويمزحون مع زملائهم، وقد تظهر عليهم لحظات من الضحك، إلا أن هذه المظاهر لا تعكس بالضرورة حالتهم النفسية الحقيقية، إذ قد يخفون وراءها معاناة عميقة تُعرف بـ«الاكتئاب الصامت» أو «الاكتئاب الخفي».

ويُقصد بالاكتئاب الصامت الحالة التي لا تكون فيها أعراض الاكتئاب واضحة للمحيطين بالشخص، سواء أفراد أسرته أو أصدقائه أو زملائه في العمل، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة اكتشاف المشكلة والتعامل معها في الوقت المناسب.

وتوضح استشارية الصحة النفسية الدكتورة نهال رفاعي أن الشخص الذي يعاني من هذه الحالة قد يتعمد إخفاء معاناته، والظهور أمام الآخرين بصورة متماسكة وقوية، وكأن حياته تسير بشكل طبيعي، رغبةً منه في عدم إثارة قلق المحيطين به، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة النفسية.

ومن أبرز الأعراض التي قد يعاني منها الشخص فقدان الشغف وعدم القدرة على الاستمتاع بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقًا، إلى جانب الشعور بالفراغ والعزلة والحزن، وسرعة الانفعال، والتعب حتى عند بذل مجهود بسيط.

وقد تظهر أيضًا أعراض أخرى، من بينها اضطرابات النوم، وفقدان الشهية، والشعور بالذنب من دون أسباب واضحة، إضافة إلى الإحساس بعدم جدوى الأشياء أو الحياة، وانخفاض تقدير الذات، والنظرة السلبية إلى المستقبل.

وفي حال عدم اكتشاف الحالة أو الحصول على التشخيص المناسب، قد تظهر أعراض جسدية ونفسية إضافية، مثل الصداع المستمر، واضطرابات الجهاز الهضمي، والسلوك العدواني والانفعال الشديد لأسباب بسيطة، فضلًا عن صعوبة القيام بالمسؤوليات والمهام المعتادة.

وفي بعض الحالات، قد تتطور المعاناة إلى التفكير في الانتحار، ما يجعل اكتشاف الأعراض والتدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية.

وتشير النصائح المتداولة في هذا السياق إلى أهمية عدم الاستسلام للعزلة والمزاج السيئ، ومحاولة الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، وممارسة الهوايات والأنشطة الممتعة، إلى جانب الاهتمام بالطعام المفضل وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، لما يمكن أن يكون لها من دور في تحسين المزاج والحالة النفسية بشكل عام.

ويُعد طلب المساعدة من اختصاصي في الصحة النفسية عند استمرار الأعراض أو تأثيرها في الحياة اليومية خطوة مهمة للحصول على التقييم والعلاج المناسبين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألم القدم ليلا.. علامة صامتة على مرض خطير
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتفك على الصامت وضاع منك؟ إليك طريقة العثور عليه
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الإمام الصدر اهتم بالجنوب اللبناني اهتماماً استثنائياً وقال للجميع لا يمكن أن يبتسم لبنان وجنوبه معذب ويعاني
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة صامتة" تضرب المؤسسات الصامدة!
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

بشكل عام

حسين ال

الرياض

العلا

دوان

الحص

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-29
Lebanon24
12:10 | 2026-09-29
Lebanon24
09:38 | 2026-09-29
Lebanon24
07:46 | 2026-09-29
Lebanon24
04:00 | 2026-09-29
Lebanon24
02:00 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24