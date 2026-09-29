تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

في الشتاء.. 5 خطوات تحمي بشرتك من الجفاف

Lebanon 24
29-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في الشتاء.. 5 خطوات تحمي بشرتك من الجفاف
في الشتاء.. 5 خطوات تحمي بشرتك من الجفاف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

مع حلول فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة، تصبح البشرة أكثر عرضة لفقدان رطوبتها، ما قد يؤدي إلى الجفاف والخشونة والتقشر والحكة، وفي بعض الحالات قد تظهر تشققات مؤلمة.

ويرتبط ذلك بعدة عوامل، أبرزها انخفاض الرطوبة في الهواء، والتعرض للهواء البارد، إلى جانب استخدام وسائل التدفئة داخل المنازل، وهي عوامل قد تزيد من فقدان الجلد لرطوبته الطبيعية.

لماذا تجف البشرة في الشتاء؟

 
Advertisement

توضح الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية أن انخفاض مستوى الرطوبة في الهواء يُعد من أبرز أسباب جفاف البشرة، إذ يمكن للطقس البارد والجاف، إلى جانب التدفئة المنزلية، أن يساهما في سحب الرطوبة من الجلد.

كما أن الاعتماد على المياه شديدة السخونة أثناء الاستحمام قد يزيد المشكلة. ووفقًا لـ«مايو كلينك»، فإن الاستحمام لفترات طويلة بالماء الساخن يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية الموجودة على سطح البشرة، ما يزيد من فقدانها للرطوبة.

ولا تقتصر العوامل المؤثرة على درجة حرارة المياه، إذ يمكن لبعض أنواع الصابون والمنظفات القوية أن تزيل الزيوت الطبيعية التي تساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.

لذلك، توصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية باستخدام منظفات لطيفة وخالية من العطور، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من البشرة الجافة أو الحساسة، مع تجنب المنتجات التي قد تسبب تهيج الجلد.

خطوات بسيطة للحفاظ على ترطيب البشرة

 

الترطيب مباشرة بعد الاستحمام:

يُفضل وضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة، بينما تكون البشرة لا تزال رطبة قليلًا، إذ يساعد ذلك على الاحتفاظ بالماء داخل الجلد لفترة أطول.

وخلال فصل الشتاء، يُنصح باستخدام مرطبات أكثر كثافة وغنى بالمكونات المرطبة، لأنها تساعد على تعزيز الحاجز الواقي للبشرة والحد من فقدان الرطوبة.

الاهتمام بشرب السوائل:
يُعد الحفاظ على تناول كمية كافية من الماء والسوائل يوميًا أمرًا مهمًا لدعم توازن السوائل في الجسم ووظائف الجلد الطبيعية.

وقد يقل الشعور بالعطش خلال الطقس البارد، ما يدفع بعض الأشخاص إلى تقليل استهلاكهم للمياه دون الانتباه إلى ذلك، لذلك من المهم الاستمرار في تناول السوائل بانتظام على مدار اليوم.

تجنب الماء شديد السخونة:
يفضل الاستحمام بالماء الدافئ بدلًا من الساخن، مع عدم إطالة فترة الاستحمام، ويُنصح بأن تتراوح مدته بين 5 و10 دقائق تقريبًا، لتقليل تأثيره في الحاجز الواقي للبشرة.

وبعد الاستحمام، من الأفضل تجفيف الجلد بلطف من خلال التربيت عليه بالمنشفة، بدلًا من فركه بقوة.

ترطيب هواء المنزل:
قد يؤدي الهواء الجاف داخل المنازل، خاصة مع تشغيل أجهزة التدفئة، إلى زيادة جفاف البشرة.

وفي هذه الحالة، يمكن استخدام جهاز لترطيب الهواء، حيث يشير موقع «هارفارد هيلث» إلى أهمية الحفاظ على مستوى رطوبة داخل المنزل يتراوح تقريبًا بين 30 و50% خلال فصل الشتاء.

وباتباع هذه الخطوات، يمكن تقليل تأثير العوامل الشتوية في البشرة والحفاظ على ترطيبها ونعومتها، خصوصًا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للجفاف والحساسية.

مواضيع ذات صلة
كيف تحمين بشرتك من أضرار الصيف؟
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي لـ "أكسيوس": الولايات المتحدة تدرس خطوات لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التعرّق قد يتحول إلى مشكلة مؤلمة.. هكذا تحمي بشرتك!
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ودّعي جفاف الأظافر.. خطوات لترطيب ومرونة يديكِ
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 09:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكاديمية الأميركية

مايو كلينك

أكاديمية

ساسي

بانت

مايو

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-29
Lebanon24
14:00 | 2026-09-29
Lebanon24
12:10 | 2026-09-29
Lebanon24
09:38 | 2026-09-29
Lebanon24
07:46 | 2026-09-29
Lebanon24
04:00 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24