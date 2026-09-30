فنانة تتهم "ويكيبيديا" بـ "الغش".. بسبب تاريخ ميلادها!

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أبدت الفنانة استيائها من بعض المعلومات المتداولة عنها عبر موسوعة "ويكيبيديا" بشأن تاريخ ميلادها، مشككة في دقة البيانات المنشورة المتعلقة بمسيرتها الفنية.ووجهت إبراهيم انتقادات حادة الى القائمين على تحديث المحتوى الذي وصفته بأنه يتضمن معلومات غير صحيحة.ونشرت إبراهيم منشورًا عبر حسابها على " "، تساءلت من خلاله عن مدى موثوقية المعلومات الموجودة على الموقع، وما إذا كانت البيانات المنشورة عنها تخضع للمراجعة والتدقيق قبل تداولها.وكتبت قائلة: "ده موقع ويكييييديا!!!! هل ده موقع محترم أو أمين أو صادق ومن المسؤول عن الغش والتدليس والتزوير البين ده؟! يعني أنا أكبر من نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى؟".وأشارت إبراهيم الى وجود قواعد بيانات فنية كانت تعتمد عليها الصحافة والبرامج التليفزيونية في الماضي، معتبرة أنها كانت أكثر دقة في توثيق المعلومات المتعلقة بالفنانين والأعمال الفنية.