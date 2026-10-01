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المرأة

مونيكا بيلوتشي: أفضّل التقدّم في العمر بكرامة

Lebanon 24
01-10-2026 | 16:00
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مونيكا بيلوتشي: أفضّل التقدّم في العمر بكرامة
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أكدت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي أن التقدم في العمر يمثل «هدية رائعة»، مشيرةً إلى أنها تتعامل مع هذه المرحلة بتقبل وامتنان، وتسعى إلى أن تتقدم في السن «بكرامة».

وقالت بيلوتشي، البالغة 62 عاماً، في مقابلة جديدة مع مجلة «Harper's Bazaar España»، إن التقدم في العمر منحها «منظوراً مختلفاً» تجاه الحياة، معتبرةً أن الخيار أمام الإنسان هو تقبل هذه المرحلة أو رفضها، لكنها تفضّل بالتأكيد الاستمرار في الحياة والتقدم في السن.

وأضافت أن التقدم في العمر يعني أن الإنسان ما زال حياً ولديه مستقبل، مشيرةً إلى أن النضج يحمل معه قدرة أكبر على الابتعاد عن بعض التفاصيل والنظر إلى العالم من زاوية مختلفة.

وتحدثت بيلوتشي أيضاً عن مسيرتها الفنية، مؤكدةً أن بلوغها الستين أتاح لها خوض أدوار لم تكن قادرة على أدائها في سن الثلاثين أو الأربعين.

وأوضحت أن دورها في فيلم «Histoires de la Nuit»، الذي تجسد فيه شخصية رسامة تعيش بمفردها في جزيرة نائية، كان من الصعب أن تقدمه في مراحل سابقة من حياتها، حتى مع استخدام المكياج لإظهارها أكبر سناً.

وقالت إن تقديم شخصية بهذا العمق والاضطراب الداخلي يحتاج إلى تجارب حياتية متراكمة، مضيفةً أن الإنسان يكتسب مع مرور الوقت «ندوباً وخبرات» تنعكس على أدائه أمام الكاميرا.

وشددت بيلوتشي على أن التغير الجسدي مع التقدم في العمر أمر طبيعي، لكن الأهم، بحسب رأيها، هو التغير الداخلي وما يكتسبه الإنسان من خبرات ونظرة مختلفة إلى الحياة.

وأكدت أن على الممثل أن يعيد اكتشاف نفسه باستمرار وألا يبقى أسير الأدوار التي قدمها في الماضي، مشيرةً إلى أن من غير المنطقي بالنسبة إليها أن تحاول اليوم تقديم الشخصيات نفسها التي جسدتها في أفلام مثل «Malèna» و«Irreversible» و«The Passion of the Christ».

وأضافت أن هناك مرحلة يصبح فيها من الضروري استكشاف جوانب تتجاوز المظهر والجمال الخارجي، معتبرةً أن التقدم في العمر يمكن أن يتحول إلى عنصر فني يضيف عمقاً وصدقاً إلى أداء الممثل.

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