الزيتي يفرض حضوره في خريف 2026

يبرز اللون الزيتي كواحد من أكثر الألوان حضوراً في موضة خريف 2026، مستفيداً من طبيعته الترابية التي تجمع بين الهدوء والعملية، وتمنح الإطلالات لمسة دافئة تتناسب مع أجواء الموسم.

ولم يعد الزيتي يقتصر على الملابس الكاجوال أو القطع العسكرية الطابع، بل انتقل إلى مجموعة واسعة من التصاميم والإكسسوارات، من الحقائب والأحذية إلى السترات والمعاطف والأحزمة.

وتتسع لوحة هذا الاتجاه لتشمل درجات قريبة من الزيتي، مثل الأخضر الطحلبي، والأخضر الغابي، وألوان العرعر، وهي درجات تمنح الخزانة الخريفية بديلاً عن الألوان الحيادية التقليدية كالبني والأسود والبيج.

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الشامواه يعزز حضور الزيتي

ويكتسب اللون الزيتي حضوراً لافتاً عند استخدامه في خامة الشامواه، التي تُعد من أبرز خامات الخريف. فملمسها الناعم ولونها يضفيان على القطع طابعاً فاخراً وعملياً في الوقت نفسه.

وتتنوع الخيارات بين حقائب الكتف والأحذية الرياضية، والباليه فلات واللوفرز، وصولاً إلى الأحذية الطويلة والسترات والمعاطف.

كما يمكن اعتماد الزيتي في قطعة واحدة لإضافة لمسة عصرية إلى إطلالة بسيطة، أو تنسيقه مع ألوان خريفية أخرى للحصول على مظهر أكثر دفئاً وتكاملاً.

لون سهل التنسيق

من أبرز أسباب صعود الزيتي قدرته على الانسجام مع مجموعة واسعة من الألوان. فهو يتناغم بسهولة مع الأبيض والكريمي والبيج والبني، كما يمكن دمجه مع الأسود أو درجات الأزرق للحصول على إطلالة أكثر وضوحاً.

وبذلك، يبدو الزيتي خياراً عملياً للراغبات في تحديث خزانتهن الخريفية من دون الابتعاد كثيراً عن الألوان الكلاسيكية، إذ يجمع بين الطابع العصري والمرونة في التنسيق.

ومع استمرار حضور الدرجات الترابية في مشهد الموضة، يبدو أن الزيتي سيكون من الألوان التي تستحق مساحة بارزة في خريف 2026، سواء عبر قطعة أساسية أو من خلال إكسسوار بسيط يضيف لمسة الموسم إلى الإطلالة.