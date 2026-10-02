بعد قرار ايقافها عن العمل..إعلامية شهيرة تستغيث: "كيف أُطعم أولادي؟"

بعد قرار لتنظيم الإعلام في مصر بمنعها من الظهور عبر كل الخاضعة لأحكام القانون لمدة شهرين، اعترضت الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد على القرار، معتبرةً أنه يمثّل ظلماً لها ولبرنامجها.

ونشرت ريهام سعيد تدوينة مطوّلة عبر حسابها على " " أكدت من خلالها رفضها للقرار، متسائلةً عن سبب تحميل برنامجها مسؤولية خلاف شخصي بينها وبين ياسمين .وقالت ريهام: "أنا اتوقّفت شهرين؟ بأي حق؟ أنت بتوقّف برنامج في قناة عشان مذيعة كتبت بوست؟ هوه البرنامج والقناة غلطو في إيه؟ ده تعسّف في استخدام السلطة".وأكدت أنها لا ترى أي علاقة بين خلافها مع ياسمين الخطيب وبين برنامجها، مشيرةً الى أنها لم تتحدث عن الخطيب من خلال وسيلة إعلامية.وأضافت: "فرضنا إني ردّيت الشتيمة، وده أكيد حقي مع إني ماعملتوش، ولا عندك أي إثبات إني عملته، وبتعاقب إللي شتم على وسيلة إعلامية زي إللي ردّ ببوست؟".واستعرضت ريهام ما قالت إنه سلسلة من قرارات الإيقاف التي تعرّضت لها خلال السنوات الماضية، معتبرةً أن تكرار هذه القرارات انعكس على عملها ومصدر دخلها، وتساءلت عن سبب ارتباط برنامجها بالخلاف الشخصي، قائلةً: "إيه علاقته برزقي ورزق أولادي؟".كما اعترضت على ما وصفته بربط محتوى برنامجها بما حصل من تراشق كلامي عبر ، مؤكدةً أن ما يُنشر عبر حساباتها الشخصية، من وجهة نظرها، لا يمثّل محتوى البرنامج أو أداءها المهني على الشاشة.وأشارت ريهام سعيد الى أنها تعمل في مجال الإعلام منذ نحو 30 عاماً، معتبرةً أن هذه السنين الطويلة من العمل كان يجب أن تحظى بمزيد من التقدير. إذ قالت: "أنا إعلامية بقالي 30 سنة، إزاي مفيش تقدير لعمري إللي ضاع؟ وماعملتش ولا حاجة، مصر كلها شاهدة بأن البرنامج ملتزم رهيب بالأكواد".كما وجّهت حديثها الى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معترضةً على ما قالت إنه اعتماد القرار على مستند يتضمن منشوراً منسوباً إليها، وأضافت: "حتى لو ردّيت، وحتى لو شتمت، مع إنه محصلش، ده إيه علاقته بمهنيتي؟".وفي ختام تدوينتها، ناشدت ريهام ، معبّرةً عن شعورها بالظلم، ومؤكدةً أن قرارات سابقة أثّرت، بحسب قولها، في مسيرتها المهنية وحياتها العملية، حيث قالت: "سيادة رئيس الجمهورية ، أنا تعبت من حملات التشويه، والحرب، والسيطرة، واستخدام النفوذ، والوقف، والسجن بدون أي سبب"، وأضافت: "أنا ست بستنجد بحضرتك. أنا انظلمت كتير أوي، كفاية".وتساءلت ريهام سعيد عن الجهة التي تقف وراء ما وصفته بمحاولات تقييد عملها، مطالبةً بالنظر في تأثير قرار منع الظهور في مسيرتها المهنية ومصدر دخلها.