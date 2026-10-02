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المرأة

تنظيف فرش المكياج...خطوة أساسية للعناية بالبشرة

Lebanon 24
02-10-2026 | 23:00
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تُعد فرش المكياج من الأدوات التي قد تتجمع عليها البكتيريا والجراثيم نتيجة تراكم بقايا مستحضرات التجميل والزيوت والأوساخ. وقد يؤدي استخدام الفرش غير النظيفة إلى ظهور حب الشباب، وتهيج البشرة، وبعض الالتهابات الجلدية. لذلك، من المهم الاهتمام بتنظيف فرش المكياج بشكل منتظم للحفاظ على نظافة البشرة وسلامتها.

الطريقة الصحيحة لتنظيف فرش المكياج

 
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يمكن تنظيف فرش المكياج من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. شطف الفرشاة:
    تُشطف أطراف الفرشاة فقط باستخدام ماء فاتر جارٍ لإزالة بقايا مستحضرات التجميل. ويُفضّل عدم غمر رأس الفرشاة بالكامل في الماء، لأن الماء قد يصل إلى المادة اللاصقة التي تثبت الشعيرات بالمقبض، مما قد يؤدي إلى تلفها.

  2. غسل الفرشاة بالشامبو:
    يمكن استخدام شامبو لطيف أو شامبو منظف. يوضع مقدار ملعقة كبيرة من الشامبو في وعاء يحتوي على ماء فاتر. ويُفضّل تجنب استخدام الصابون القاسي لأنه قد يؤدي إلى جفاف شعيرات الفرشاة.

  3. تحريك الشعيرات وتدليكها:
    تُحرّك أطراف الفرشاة داخل خليط الماء والشامبو، ويمكن تدليك الشعيرات بلطف باستخدام راحة اليد للمساعدة على تكوين رغوة وإزالة الأوساخ والمكياج المتراكم.

  4. الشطف:
    تُشطف أطراف الفرشاة مرة أخرى بالماء الجاري حتى يتم التخلص من الشامبو وبقايا المكياج.

  5. تكرار العملية:
    يمكن تكرار الغسل والشطف عدة مرات إلى أن يصبح الماء الخارج من الفرشاة صافياً، مما يدل على إزالة معظم بقايا مستحضرات التجميل.

  6. إزالة الماء الزائد:
    بعد الانتهاء من التنظيف، يتم الضغط بلطف على الشعيرات باستخدام مناديل ورقية أو منشفة نظيفة وجافة للتخلص من الماء الزائد.

  7. تجفيف الفرشاة:
    توضع الفرشاة بشكل أفقي على منشفة جافة، مع ترك أطراف الشعيرات خارج حافة المنشفة. ولا يُنصح بتجفيف الفرشاة وهي واقفة؛ لأن الماء قد يتجه نحو قاعدة الشعيرات ويؤثر في المادة اللاصقة.

مدة تجفيف فرش المكياج

 

تحتاج فرش المكياج عادةً إلى حوالي يوم واحد حتى تجف تماماً، ويمكن تركها لتجف طوال الليل. وإذا أصبحت الشعيرات خشنة أو قاسية بعد التنظيف، يمكن وضع كمية قليلة من البلسم عليها ثم شطفها بالماء وتركها لتجف بشكل أفقي.

المواد التي يمكن استخدامها لتنظيف فرش المكياج

هناك بعض المنتجات المنزلية التي يمكن استخدامها لتنظيف الفرش، ومنها:

  • سائل تنظيف الأطباق: يمكن أن يساعد في إزالة بقايا المكياج المتراكمة، خصوصاً المنتجات التي جفت على الفرشاة. يوضع القليل منه على إسفنجة ثم تُفرك الفرشاة بلطف، وبعد ذلك تُشطف بالماء الفاتر وتُترك لتجف أفقياً.

  • الخل والليمون: يمكن استخدام مزيج من الخل الأبيض والماء لتنظيف الفرش، ثم شطفها بالماء الفاتر. ويمكن تمرير الفرشاة على الليمون للمساعدة على التخلص من رائحة الخل.

  • شامبو الأطفال: يُعد خياراً لطيفاً لتنظيف الشعيرات. يوضع مقدار صغير منه في ماء فاتر، ثم تُحرّك الفرشاة في الخليط وتُدلّك شعيراتها بلطف، وبعدها تُشطف وتُترك لتجف.

عدد مرات تنظيف فرش المكياج

 

تختلف الحاجة إلى تنظيف الفرش باختلاف نوع مستحضرات التجميل المستخدمة:

  • فرش كريم الأساس والكونسيلر والمنتجات السائلة: يُفضّل تنظيفها مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، لأنها تتعرض لتراكم المنتجات والزيوت بشكل أكبر.

  • فرش مكياج العين: يُنصح بتنظيفها بانتظام، وخصوصاً لأنها تُستخدم بالقرب من العين، وهي منطقة أكثر عرضة للالتهابات.

  • فرش البودرة والمستحضرات الجافة: يمكن تنظيفها بشكل أقل تكراراً مقارنة بالفرش المستخدمة مع المنتجات السائلة.

  • إسفنجات المكياج: تحتاج أيضاً إلى التنظيف المنتظم؛ لأنها تمتص الرطوبة وبقايا المكياج، مما قد يساعد على نمو البكتيريا والخمائر إذا لم تُنظف بشكل مناسب.

أهمية عدم مشاركة فرش المكياج

 

يُفضّل عدم مشاركة فرش المكياج مع الآخرين، لأن مشاركة الأدوات الشخصية قد تساهم في انتقال البكتيريا والجراثيم بين الأشخاص. كما يجب تنظيف الأدوات المستخدمة بشكل متكرر للحفاظ على نظافة البشرة وتقليل احتمالية حدوث تهيج أو التهابات.

متى يجب استبدال فرش المكياج؟

 

إذا أصبحت الفرشاة بالية أو فقدت شكلها أو أصبحت شعيراتها متضررة، فمن الأفضل استبدالها بفرشاة جديدة. فالفرشاة التالفة قد لا تؤدي وظيفتها بكفاءة، كما أن الحفاظ على نظافتها قد يصبح أكثر صعوبة. 

يُعد تنظيف فرش المكياج بشكل منتظم جزءاً مهماً من العناية بالبشرة والنظافة الشخصية. فإهمال تنظيفها قد يؤدي إلى تراكم بقايا المكياج والزيوت والأوساخ، مما قد يزيد من احتمالية ظهور مشكلات جلدية مثل حب الشباب والتهيج والالتهابات. لذلك، يُنصح بتنظيف الفرش بصورة منتظمة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، واستبدالها عند تلفها. وفي حال ظهور تهيج أو التهاب جلدي مستمر يُشتبه في ارتباطه باستخدام فرش المكياج، فمن الأفضل استشارة طبيب جلدية مختص.

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