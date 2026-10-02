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المرأة

حقن التجاعيد...كيف تعمل وما آثارها الجانبية؟

Lebanon 24
02-10-2026 | 16:00
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أصبحت حقن تعبئة التجاعيد من الإجراءات التجميلية الشائعة التي تهدف إلى تقليل الخطوط والتجاعيد واستعادة بعض الامتلاء في الوجه، وقد تمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا خلال فترة قصيرة مقارنة بالإجراءات الجراحية التقليدية.

وتُستخدم هذه الحقن لملء التجاويف والخطوط والتجاعيد، كما يمكن أن تستمر نتائج بعض أنواعها عدة أشهر، فيما قد يستمر تأثير أنواع أخرى لأكثر من عام. ومع تطور الطب التجميلي، ظهرت أنواع جديدة من الحشوات ذات تأثير أطول، بما في ذلك بعض الأنواع شبه الدائمة.

 

 

من أين تأتي التجاعيد؟

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تستند مرونة البشرة وتماسكها إلى ثلاثة مكونات رئيسية هي الكولاجين، وحمض الهيالورونيك، والإيلاستين. وتعمل هذه العناصر معًا لتكوين شبكة داعمة ومرنة أسفل سطح الجلد، تساعد على إبقائه ناعمًا ومتماسكًا.

ومع التقدم في العمر، تبدأ هذه الشبكة بفقدان قوتها تدريجيًا، ما يؤدي إلى فقدان الجلد جزءًا من دعمه وظهور الخطوط والتجاعيد.

وتعمل الحشوات التجميلية القابلة للحقن على إضافة حجم إلى الأنسجة الموجودة أسفل الجلد، الأمر الذي يساعد على تقليل مظهر التجاعيد ويجعل البشرة تبدو أكثر امتلاءً ونعومة.

ما الذي تفعله حشوات التجاعيد؟

 

تختلف حشوات التجاعيد عن حقن البوتوكس؛ فبينما تعمل حقن البوتوكس على إرخاء العضلات المرتبطة بالتجاعيد، تعمل الحشوات على ملء الخط أو التجويف مباشرة.

ولا يقتصر استخدامها على التجاعيد، إذ يمكن الاستفادة منها لإضافة الحجم ورفع بعض مناطق الوجه، مثل الخدين والذقن وخط الفك والصدغين، إضافة إلى زيادة امتلاء الشفاه وتحسين مظهر اليدين النحيفتين.

ورغم سرعة الإجراء وسهولته نسبيًا، قد ترافقه بعض الآثار الجانبية، مثل الاحمرار والتورم والكدمات، إضافة إلى ظهور نتوءات صغيرة تحت الجلد. وفي بعض الحالات قد تستمر هذه النتوءات.

كما قد يحدث تغير في لون الجلد إلى الأزرق، يُعرف باسم تأثير تيندال، وقد يستمر لعدة أشهر. وفي حالات نادرة جدًا، قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للحشوات إلى تلف خلايا الجلد أو حدوث ندبات، كما سُجلت حالات نادرة من فقدان البصر وشلل الأعصاب.

وتشير المعلومات الطبية إلى أن الحشوات ذات المفعول الأطول قد تكون أكثر عرضة للتسبب في بعض الآثار الجانبية.

حشوات حمض الهيالورونيك

 

تُعد حشوات حمض الهيالورونيك من أكثر أنواع حشوات التجاعيد شيوعًا، وتختلف الأنواع المتوفرة في طريقة عملها ومدة استمرار نتائجها.

ومن الآثار الجانبية المحتملة الاحمرار والتورم والكدمات في مكان الحقن، إضافة إلى ظهور نتوءات صغيرة تحت الجلد، والتي قد تتحسن مع مرور الوقت.

وقد تستمر النتائج من عدة أشهر إلى أكثر من عام أو عامين، وفقًا لنوع الحشوة والمنطقة المعالجة وعوامل أخرى. وتشير بعض الأبحاث إلى أن تكرار حقن حمض الهيالورونيك قد يحفز إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين، الأمر الذي قد يساعد على تقليل الخطوط والتجاعيد.

الحشوات الصناعية

 

تضم هذه الفئة مواد مصنعة في المختبر ولا توجد بصورة طبيعية في الجلد. وقد تستمر نتائج بعض هذه الحشوات لفترة أطول، فيما يوفر بعضها تأثيرًا شبه دائم.

ومن الآثار الجانبية المحتملة الاحمرار والتورم والكدمات، إضافة إلى ظهور عقد أو نتوءات تحت الجلد، وقد تتطلب بعض الحالات النادرة تدخلًا جراحيًا لإزالتها.

كما أن الحشوات طويلة المفعول قد تكون أكثر صعوبة في التعامل معها عند حدوث مضاعفات، وقد يؤدي استخدامها بطريقة غير صحيحة إلى تشوهات.

الحشوات الذاتية

 

تُعد الدهون المستخرجة من جسم الشخص من أكثر المواد استخدامًا في هذا النوع من الإجراءات. ويتم أخذ الدهون عادةً من مناطق مثل الفخذين أو الأرداف أو البطن، ثم معالجتها وحقنها في الوجه.

ويحتاج هذا الإجراء إلى عملية لاستخراج الدهون وأخرى لحقنها، ويمكن إجراؤهما خلال الزيارة نفسها. وبما أن الدهون مأخوذة من جسم الشخص نفسه، فإن خطر حدوث رد فعل تحسسي تجاه المادة المحقونة يكون مختلفًا عن الحشوات الخارجية.

كما تُستخدم حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي تُعرف أحيانًا باسم "شد الوجه بالبلازما" أو "شد الوجه بالدم"، حيث يتم سحب الدم من الذراع ومعالجته ثم حقنه في الوجه. وقد تستمر آثار هذا الإجراء لفترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا وفقًا للمصدر.

كيف يمكن تقليل مخاطر حشوات التجاعيد؟

 

لزيادة مستوى الأمان وتقليل احتمالية حدوث المضاعفات، يُنصح باتباع عدد من الاحتياطات، أبرزها:

  • عدم اختيار الإجراء بناءً على السعر فقط، إذ إن التكلفة المنخفضة جدًا قد تعني وجود اختلاف في خبرة مقدم الخدمة أو جودة المنتج.

  • إجراء الحقن داخل بيئة طبية مناسبة وباستخدام أدوات معقمة، وتجنب الإجراءات التي تُجرى في المنازل أو الفنادق أو المنتجعات أو الأماكن غير الطبية.

  • معرفة المادة التي سيتم حقنها والتأكد من مصدرها، وسؤال الطبيب عن نوع الحشوة وما إذا كانت معتمدة للاستخدام الطبي.

  • تجنب الحصول على الحشوات من مصادر غير موثوقة أو خارج العيادات الطبية، خصوصًا أن استخدام مواد غير مخصصة للحقن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

  • استخدام واقي الشمس يوميًا للمساعدة في حماية البشرة وتقليل التغيرات اللونية التي قد تحدث بعد الحقن. 

يمكن أن تساعد حشوات التجاعيد على تقليل الخطوط والتجاعيد واستعادة بعض الامتلاء في الوجه، إلا أن نتائجها ومخاطرها تختلف باختلاف المادة المستخدمة وطريقة الحقن والمنطقة المعالجة.

ولذلك، يُنصح بإجراء هذه الإجراءات لدى طبيب جلدية أو جراح تجميل معتمد وذي تدريب متخصص، مع التأكد من نوع المادة المستخدمة ومصدرها، وعدم الاعتماد على السعر المنخفض عند اختيار مقدم الخدمة.

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الاحمر

الصفا

بالدم

الحص

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