مع بداية الخريف.. خطوات للحفاظ على نضارة بشرتك

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تفرض بداية فصل الخريف تغييرات على روتين العناية بالبشرة، إذ يؤدي التفاوت بين برودة الصباح وحرارة الظهيرة وانخفاض الرطوبة إلى زيادة احتمالات الجفاف وفقدان البشرة بعض نضارتها.ومن أبرز الخطوات المقترحة استبدال المرطبات الهلامية الخفيفة المستخدمة صيفاً بكريمات أغنى تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد، للمساعدة في الحفاظ على رطوبة البشرة ودعم حاجزها الطبيعي.كما يُنصح بعدم الإفراط في تقشير البشرة، والاكتفاء به مرة أو مرتين أسبوعياً لتجنب التهيج، إلى جانب الاهتمام بترطيب الشفاه واستخدام مستحضرات تحتوي على زبدة الشيا، خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة.أما في المكياج، فتبرز خلال الخريف الإطلالات الطبيعية والبشرة الندية، مع درجات دافئة لأحمر الشفاه مثل والبرونزي الناعم. ويبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً حتى مع انتهاء الصيف، إذ لا تختفي الأشعة فوق البنفسجية الضارة مع الطقس الغائم.