تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد شائعات فقدانها البصر.. ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة برفقة فنانة معتزلة (صورة)

Lebanon 24
12-10-2026 | 06:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد شائعات فقدانها البصر.. ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة برفقة فنانة معتزلة (صورة)
بعد شائعات فقدانها البصر.. ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة برفقة فنانة معتزلة (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثارت صورة جمعت  بالفنانة المعتزلة شمس البارودي تفاعلاً واسعاً، إذ ساهمت في طمأنة محبي الأولى، بعد انتشار أخبار عن تدهور حالتها الصحية، وصلت إلى حدّ الادعاء بفقدانها البصر.

Advertisement

ونشرت شمس البارودي الصورة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، حيث ظهرت الفنانتان في لقاء ودّي، وسط تداول روايات متضاربة خلال الساعات الماضية بشأن صحة سميرة أحمد، وما أُشيع عن تراجع حاد في نظرها وخضوعها لجراحة في العين أخيراً.

وأعاد هذا الظهور الاطمئنان إلى محبي الفنانة الكبيرة، في ظل القلق الذي أثارته الأخبار المتداولة، فيما لفتت شمس البارودي الأنظار بظهورها النادر، بعد ابتعادها عن الأضواء لسنوات.

 

وجمعت الصورة بين طمأنة الجمهور على سميرة أحمد وتسليط الضوء مجدداً على الصداقة التي تربطها بشمس البارودي، في لقاء أعاد إلى الأذهان علاقات الود بين نجمات الأجيال السابقة.




مواضيع ذات صلة
أُصيبت... فنانة شهيرة مُعتزلة تتعرّض لحادث سير
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تُعاني من رجفان وفقدان الوعي.. فنانة شهيرة في المستشفى بعد فقدانها الكثير من وزنها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إطلالة جديدة لممثل شهير تثير قلق متابعيه
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء شهيرة تكشف سبب عدم تنفيذ حكم حبس هذا الفنان 3 سنوات!
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 20:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24

شمس البارودي

سميرة أحمد

فيسبوك

بارودي

بارود

أخبار

العين

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-10-12
Lebanon24
09:12 | 2026-10-12
Lebanon24
04:00 | 2026-10-12
Lebanon24
02:16 | 2026-10-12
Lebanon24
00:44 | 2026-10-12
Lebanon24
23:00 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24