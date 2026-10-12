بعد شائعات فقدانها البصر.. ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة برفقة فنانة معتزلة (صورة)

أثارت صورة جمعت بالفنانة المعتزلة تفاعلاً واسعاً، إذ ساهمت في طمأنة محبي الأولى، بعد انتشار عن تدهور حالتها الصحية، وصلت إلى حدّ الادعاء بفقدانها البصر.

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ونشرت شمس البارودي الصورة عبر حسابها الخاص على " "، حيث ظهرت الفنانتان في لقاء ودّي، وسط تداول روايات متضاربة خلال الساعات الماضية بشأن صحة ، وما أُشيع عن تراجع حاد في نظرها وخضوعها لجراحة في أخيراً.

وأعاد هذا الظهور الاطمئنان إلى محبي الفنانة الكبيرة، في ظل القلق الذي أثارته الأخبار المتداولة، فيما لفتت شمس البارودي الأنظار بظهورها النادر، بعد ابتعادها عن الأضواء لسنوات.

وجمعت الصورة بين طمأنة الجمهور على سميرة أحمد وتسليط الضوء مجدداً على الصداقة التي تربطها بشمس البارودي، في لقاء أعاد إلى الأذهان علاقات الود بين نجمات الأجيال السابقة.





