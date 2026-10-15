تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

عادة صباحية بسيطة قد تساعد في الحفاظ على الذاكرة

Lebanon 24
15-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عادة صباحية بسيطة قد تساعد في الحفاظ على الذاكرة
عادة صباحية بسيطة قد تساعد في الحفاظ على الذاكرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قد يكون التعرض لضوء الشمس الطبيعي في الصباح من العادات البسيطة التي تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم، وهما عاملان يرتبطان بصحة الدماغ ووظائفه الإدراكية. وفي هذا السياق، سلط طبيب الأعصاب البريطاني الدكتور نيل ك. شاه الضوء على أهمية بدء اليوم بالتعرض للضوء الطبيعي، بدلاً من الانشغال بالهواتف المحمولة والشاشات فور الاستيقاظ.

وبحسب تقرير نشره موقع «إرم نيوز»، أوضح شاه، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، أن بعض كبار السن الذين يحافظون على قدراتهم الذهنية مع تقدم العمر يتبعون عادات يومية تساعدهم على دعم صحتهم العامة، مشيراً إلى أهمية الروتين الصباحي في تنظيم العمليات الحيوية المرتبطة بالنوم ووظائف الدماغ.

ضوء الشمس في الصباح.. ما أهميته للدماغ؟

ينصح شاه بالتعرض لضوء النهار خلال أول 30 دقيقة من الاستيقاظ، لمدة تقارب 10 دقائق، مع إمكانية زيادة المدة بحسب الظروف الجوية وشدة الإضاءة.

وتكمن أهمية هذه العادة في دور الضوء الطبيعي في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، والتأثير في إفراز هرمونات ترتبط بدورة النوم والاستيقاظ، مثل الميلاتونين، إلى جانب تنظيم إيقاع الكورتيزول الذي يساهم في الاستعداد للنشاط خلال النهار.

ويساعد التعرض للضوء الطبيعي في الصباح على تعزيز انتظام دورة النوم والاستيقاظ، ما قد ينعكس إيجاباً على التركيز واليقظة خلال النهار وجودة النوم ليلاً.

ولا يتطلب الأمر النظر مباشرة إلى الشمس، بل يكفي التعرض لضوء النهار في الخارج مع تجنب التحديق فيها، حفاظاً على سلامة العينين.

هل يؤدي استخدام الهاتف فور الاستيقاظ إلى الإضرار بالذاكرة؟

يحذر الطبيب من جعل تصفح الهاتف المحمول أول نشاط يومي بعد الاستيقاظ، ويدعو إلى تخصيص بعض الوقت للضوء الطبيعي قبل الانشغال بالشاشات.

ومع ذلك، لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن النظر إلى الهاتف فور الاستيقاظ يعطل مباشرة آليات حماية الدماغ أو يؤدي بحد ذاته إلى الإصابة بالخرف. وتكمن الفائدة الأكثر وضوحاً في تنظيم التعرض للضوء، والحفاظ على عادات نوم صحية، وتجنب السلوكيات التي قد تؤثر في الراحة الليلية.

ويؤدي النوم دوراً مهماً في وظائف الدماغ، إذ تشير الأبحاث إلى أن بعض عمليات التخلص من الفضلات الأيضية تتغير خلال النوم، وقد تشمل بروتينات ترتبط بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض ألزهايمر. لكن لا يمكن الجزم بأن التعرض لضوء الشمس صباحاً يمنع تراكم هذه البروتينات أو يقي من الخرف بصورة مباشرة.

ماذا تقول الدراسات عن قضاء الوقت في الهواء الطلق؟

تشير بعض الدراسات الرصدية إلى وجود ارتباط بين قضاء الوقت في الهواء الطلق وانخفاض احتمالات الإصابة بالخرف، وإن كانت هذه النتائج لا تثبت أن التعرض للشمس هو السبب المباشر في هذا الانخفاض.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى دراسة واسعة نُشرت عام 2022 وشملت نحو 362 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، ووجدت ارتباطاً بين الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الهواء الطلق صيفاً وشتاءً ومخاطر الإصابة بالخرف.

لكن تفسير هذه العلاقة يحتاج إلى الحذر، لأن قضاء الوقت في الخارج قد يرتبط بعوامل أخرى تؤثر في صحة الدماغ، مثل النشاط البدني، والتفاعل الاجتماعي، والحالة الصحية العامة، وجودة النوم.

فيتامين د وصحة الدماغ

يُعد فيتامين د من العناصر المهمة لصحة الجسم، ويمكن أن ينتجه الجلد عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية من النوع «ب» (UVB)، كما يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.

ووفقاً للتقرير، أشارت أبحاث سابقة أجرتها جامعة إكستر إلى ارتفاع احتمالات الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يعانون نقصاً حاداً في هذا الفيتامين.

ومع ذلك، فإن وجود ارتباط بين نقص فيتامين د والخرف لا يعني بالضرورة أن تناول المكملات يمنع المرض، إذ لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد طبيعة العلاقة ومدى تأثير تصحيح النقص في الوظائف الإدراكية.

ويمكن الحصول على فيتامين د من مصادر غذائية، أبرزها الأسماك الدهنية وصفار البيض والأطعمة المدعمة. أما المكملات، فيُفضّل تناولها عند الحاجة وبناءً على التقييم الطبي، خصوصاً عند الاشتباه بوجود نقص.

علامات مبكرة تستدعي استشارة الطبيب

تؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية أهمية الانتباه إلى التغيرات المستمرة في الذاكرة والقدرات الإدراكية، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية.

ومن أبرز العلامات التي تستدعي طلب المشورة الطبية:

  • تكرار نسيان المعلومات أو الأحداث بصورة غير معتادة.
  • صعوبة العثور على الكلمات المناسبة أثناء الحديث.
  • الارتباك بشأن الوقت أو المكان.
  • صعوبات ملحوظة في التركيز أو اتخاذ القرارات.
  • مواجهة مشكلات متزايدة في إنجاز المهام اليومية المعتادة.
  • تغيرات مستمرة وملحوظة في المزاج أو السلوك.

ولا تعني هذه العلامات بالضرورة الإصابة بالخرف، إذ قد تنتج عن أسباب صحية أخرى، لكن تقييمها مبكراً يساعد على تحديد السبب والحصول على الرعاية المناسبة.

عادات يومية تدعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر

رغم أهمية التعرض لضوء النهار في الصباح، فإن الحفاظ على الذاكرة لا يعتمد على عادة واحدة، بل يرتبط بمجموعة من العوامل الصحية والسلوكية.

ويشمل ذلك الحصول على نوم كافٍ ومنتظم، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة عوامل الخطر التي تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية.

وفي المحصلة، قد يكون تخصيص بضع دقائق للتعرض لضوء الصباح خطوة سهلة لدعم الساعة البيولوجية وتحسين انتظام النوم، لكنه ليس وسيلة مثبتة للوقاية من ألزهايمر أو الخرف. وتبقى العناية بالصحة العامة واتباع نمط حياة متوازن من الركائز الأساسية لدعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عادة صباحية قد تزيد التوتر وتشتّت التركيز
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة بسيطة قبل النوم قد تدعم صحة المرأة خلال انقطاع الطمث
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تتخلص من التهاب الحلق سريعاً؟ خطوات بسيطة قد تساعدك
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل إعادة تشغيل الهاتف مفيدة فعلاً؟ خطوة بسيطة قد تحل مشكلات مزعجة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات الصحية

البريطانية

البريطاني

الكورة

التركي

الترك

العين

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
06:04 | 2026-10-18
Lebanon24
03:09 | 2026-10-18
Lebanon24
00:22 | 2026-10-18
Lebanon24
23:00 | 2026-10-17
Lebanon24
14:52 | 2026-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24