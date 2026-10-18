5 تنسيقات لخريف 2026.. ألوان جريئة تعيد الحيوية إلى إطلالتك

لا تقتصر أناقة الخريف على الألوان الداكنة والدرجات الترابية التقليدية، إذ تبرز هذا الموسم تنسيقات تجمع بين ألوان متباينة، تمنح الملابس اليومية طابعاً متجدداً من دون الحاجة إلى تغيير خزانة الملابس بالكامل.

وبحسب مجلة "InStyle"، تستند أبرز تنسيقات خريف 2026 إلى المزج بين الألوان الجريئة والكلاسيكية، مع إمكانية اعتماد لون بارز في قطعة واحدة، مثل الحقيبة أو الحذاء أو المعطف، بدلاً من ارتداء ألوان قوية من الرأس إلى القدمين.

1. البنفسجي والأحمر

قد يبدو الجمع بين البنفسجي والأحمر خياراً غير مألوف، لكن اللونين ينسجمان بطريقة لافتة عند تنسيقهما معاً. وظهر هذا المزيج في عروض المصمم درايس فان نوتن، كما اعتمدت اللونين في إطلالاتها.

ويمكن اختيار أحد اللونين أساساً للإطلالة، مع استخدام الآخر في الإكسسوارات لإضافة لمسة جريئة من دون مبالغة.

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2. البيج والأبيض

يعود هذا التنسيق الكلاسيكي إلى الواجهة، بفضل بساطته وقدرته على منح الإطلالة مظهراً أنيقاً. وقد ظهرت سيارا بهذا المزيج في إحدى المناسبات، مؤكدة أن الألوان المحايدة يمكن أن تبدو مميزة عند اختيار القصّات المناسبة.

كما يسهل تطبيقه باستخدام قطع موجودة أصلاً في الخزانة، سواء في الإطلالات اليومية أو الرسمية.

3. الأزرق الداكن والعنابي

يوفر الجمع بين الأزرق الداكن والعنابي بديلاً عن التنسيقات المعتادة بالأسود والبني. فاللونان يحملان عمقاً يناسب أجواء الخريف، مع الحفاظ على مظهر كلاسيكي لا يخلو من التميز.

ويمكن اعتماد كنزة زرقاء داكنة مع قطعة باللون ، أو إدخال أحد اللونين عبر الحذاء أو الحقيبة.

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4. البني والأصفر

بعد انتشار الأصفر الزبدي خلال الصيف، يقترح التقرير الانتقال إلى درجات أكثر إشراقاً من الأصفر وتنسيقها مع البني، وخصوصاً البني الشوكولاتي.

ويساعد البني على موازنة قوة الأصفر، فيما يمنح اللون المشرق الإطلالة حيوية تتناسب مع الخريف.

5. الأخضر الشارتر والبني والأسود

يبرز الأخضر الشارتر، المعروف أيضاً بالأخضر الحمضي، ضمن ألوان عروض خريف وشتاء 2026، بعدما ظهر في مجموعات دور أزياء مثل ديور وبالمين وآشلين.

ورغم أن هذا اللون قد يبدو صعب التنسيق، فإن ارتداءه مع الأسود يجعله أكثر سهولة في الإطلالات اليومية. ويمكن الاكتفاء بقطعة واحدة بهذا اللون، مثل التنورة أو الحقيبة، مع ملابس سوداء بسيطة.

وتخلص المجلة إلى أن تنسيقات هذا الخريف لا تفرض قواعد صارمة، بل تشجع على تجربة ألوان غير متوقعة وإعادة استخدام القطع الموجودة في الخزانة بطرق مختلفة.