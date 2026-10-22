تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

أبرز الأطعمة التي تدعم نمو الشعر الصحي

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أبرز الأطعمة التي تدعم نمو الشعر الصحي
أبرز الأطعمة التي تدعم نمو الشعر الصحي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير تقارير صحية إلى أن نمو الشعر يتأثر بعوامل عدة، منها الوراثة والعمر والتوتر والنظام الغذائي. ومع أن تغيير كثير من هذه العوامل صعب، فإن الغذاء يبقى عنصرًا يمكن التحكم فيه لدعم شعر أقوى وأكثر كثافة.

ويوصي مختصون بالتركيز على أطعمة غنية بالبروتين الخالي من الدهون، والدهون الصحية، والخضروات الورقية، إضافة إلى الفيتامينات الذائبة في الدهون، وفيتامينات «ب»، وأحماض أوميغا 3، والحديد. وتفيد دراسات بأن هذه العناصر قد تحسّن أعراض تساقط الشعر في بعض الحالات، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة الدقيقة بين الغذاء وصحة الشعر. وقد تفيد المكملات أحيانًا، لكن البداية الأفضل تكون من الطبق.
Advertisement

الأسماك الدهنية

يُعد السلمون من أغنى المصادر بأحماض أوميغا 3، وهي أحماض ترتبط بتحسن كثافة الشعر وانخفاض عدد الشعيرات الميتة. وينطبق ذلك على الماكريل والتونة والرنجة والسردين أيضًا.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات، مثل الجوز واللوز والكاجو والفستق، على دهون صحية وزنك وفيتامينات ومضادات أكسدة تحمي الشعر من الإجهاد التأكسدي، ويتميز الفستق بغناه بالبيوتين. أما بذور الكتان والشيا وعباد الشمس واليقطين فتوفر فيتامين «هـ» والزنك والسيلينيوم، كما توفر الكتان والشيا أوميغا 3.

البيض

مصدر غني بالبيوتين والزنك والسيلينيوم. ويُفضَّل الحصول على البيوتين من الغذاء قبل اللجوء إلى المكملات التي تحتوي غالبًا على كميات تفوق حاجة الجسم.

البقوليات

يتكوّن الشعر في معظمه من بروتين الكيراتين، ما يجعل البروتين عنصرًا أساسيًا. والفاصوليا والحمص والعدس وفول الصويا والفول السوداني مصادر نباتية جيدة له، وهي غنية أيضًا بالزنك والحديد والبيوتين والفولات.

الخضروات الورقية والصليبية

تحتوي السبانخ والكرنب والجرجير على فيتامين «أ» الضروري لنمو الشعر، إضافة إلى الحديد. وكذلك البروكلي وكرنب بروكسل والكولارد، الغنية بفيتامينات «أ» و«ج» وحمض الفوليك والبيوتين. ويُنصح بالحصول على فيتامين «أ» من الغذاء لا من المكملات، لأن الإفراط فيه قد يسبب تساقط الشعر بدل الحد منه.

البطاطا الحلوة

تحتوي على البيتا كاروتين الذي يحوّله الجسم إلى فيتامين «أ»، فتوفر طريقة آمنة للحصول عليه.

الأفوكادو

غني بفيتامين «هـ» المضاد للأكسدة، إذ توفر حبة متوسطة نحو 28% من الاحتياج اليومي منه، إلى جانب دهونه الصحية.

الزبادي

يحتوي على البروتين والبروبيوتيك وفيتامين «ب5» الذي يساعد على حماية الشعر ودعم عمليات الإصلاح الطبيعية في الجسم.

الفلفل والتوت والحمضيات

يساعد فيتامين «ج» على امتصاص الحديد، ما قد يفيد من يعانون تساقط الشعر المرتبط بنقصه. ويتوفر هذا الفيتامين في الفلفل الحلو والفراولة والتوت بأنواعه. وتحتوي الحمضيات على مركب الليمونين الذي أظهرت دراسة على الفئران أنه يعزز طور نمو الشعر.

## المحار

غني جدًا بالزنك الذي يرتبط نقصه بتساقط الشعر، إذ توفر محارة متوسطة نحو 8 ملغ منه. ويجب الانتباه إلى عدم تجاوز الحد الأعلى المسموح به يوميًا وهو 40 ملغ.

## الكولاجين

أظهرت دراسة على الفئران أن ببتيدات الكولاجين المستخلصة من الأسماك تعزز إعادة نمو الشعر وتكاثر خلايا بصيلاته. ويحتوي الكولاجين على أحماض أمينية تساهم في بناء الكيراتين.

---

*ملاحظة: النتائج المتعلقة بالكولاجين والليمونين مستمدة من دراسات على الفئران، ولا تزال هناك حاجة إلى أبحاث على البشر. وفي حال استمرار تساقط الشعر، يُفضَّل مراجعة الطبيب للكشف عن الأسباب.*
مواضيع ذات صلة
هل يساعد ماء الأرز على نمو الشعر؟
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الماء الساخن والشامبو التجاري أبرز أسباب بهتان الشعر المصبوغ
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر نوع الحليب على نمو الطفل؟ إليك أبرز الفروقات الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قشور عباد الشمس ليست صحية.. اليكم أبرز مخاطرها
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

التحكم في

السودان

الصليب

سوداني

التركي

صليبي

الترك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-10-22
Lebanon24
02:00 | 2026-10-22
Lebanon24
23:00 | 2026-10-21
Lebanon24
16:14 | 2026-10-21
Lebanon24
14:52 | 2026-10-21
Lebanon24
10:00 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24