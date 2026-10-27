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منوعات

آلاف الصراصير حرمت مغنية عالمية من النوم أشهرًا.. ما القصة؟

Lebanon 24
27-10-2026 | 11:30
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آلاف الصراصير حرمت مغنية عالمية من النوم أشهرًا.. ما القصة؟
آلاف الصراصير حرمت مغنية عالمية من النوم أشهرًا.. ما القصة؟ photos 0
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استعادت النجمة الأميركية تايلور سويفت موقفًا طريفًا ومزعجًا من بدايات مسيرتها الفنية، بعدما كشفت عن مقلب نفذه بحقها مغني موسيقى الريف براد بيزلي، تسبب في حرمانها من النوم لأشهر، بحسب روايتها.
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وجاء حديث سويفت خلال حفل انضمامها إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني في ناشفيل، حيث تولى بيزلي تقديمها على المسرح، قبل أن تفاجئ الحضور بالكشف عن تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2007.

آلاف الصراصير داخل حافلتها
وقالت سويفت، البالغة من العمر 36 عامًا، مازحة إن علاقتها ببيزلي انتهت منذ عام 2007، بعدما تجاوز حدود المزاح خلال إحدى الجولات الغنائية.
 
وأوضحت وفقا لصحيفة "بيبول" أن الفنان، البالغ من العمر 53 عامًا، ملأ حافلتها السياحية بآلاف الصراصير الحية؛ ما جعلها تعيش حالة من القلق استمرت أشهرًا.

وأضافت أنها فكرت حينها في اقتناء سحلية للتخلص من الحشرات التي اجتاحت الحافلة.

وتعود الواقعة إلى مشاركة سويفت، وهي في سن المراهقة، في افتتاح حفلات جولة بيزلي الغنائية "Bonfires & Amplifiers"، قبل أن تجمعهما لاحقًا مناسبات فنية عديدة.
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